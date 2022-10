Tale e Quale Show 2022: il padre di Gilles Rocca operato, come sta

Nel corso della quarta puntata di Tale e Quale Show 2022, il pubblico ha assistito tra le altre performance anche ad un’esibizione, in realtà non molto riuscita, di Gilles Rocca. Il modello e attore, diventato celebre grazie al siparietto del “Dov’è Bugo?” a Sanremo 2020, ha interpretato per l’occasione It’s my life, una delle canzoni più celebri di Jon Bon Jovi.

Con indosso un’ingombrante e posticcia parrucchia bionda, Gilles Rocca ha fatto quello che era nelle sue possibilità, cercando il più possibile di imitare il timbro leggermente graffiato del rocker americano. Una performance che ha convinto a metà, nonostante i giudici nei suoi confronti siano stati dopo tutti comprensivi (Loretta Goggi soprattutto, neanche a dirlo, ma anche Giorgio Panariello). Cristiano Malgioglio, in particolarem si è complimentato più bel il fisico e l’aspetto del concorrente che per la sua performance (“Sei stato più Bon che Jovi” ha commentato ironicamente il cantante).

Chi lo sa, forse Gilles Rocca era ancora piuttosto agitato ed emozionato dopo la performance della scorsa settimana. Sette giorni fa, infatti, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si è esibito per primo, interpretando una sua speciale versione di Dargen d’Amico, il rapper dagli occhi misteriosi che ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 con la scatenata Dove si Balla.

Nella puntata di stasera, durante la presentazione della sua performance, Gilles Rocca ha voluto rivelare un dettaglio rimasto fino a questo momento inedito. La scorsa settimana, venerdì 14, mentre lui era sul palco il padre Adelio si è sottoposto ad un’operazione molto importante e delicata. L’esibizione di stasera, dunque, Gilles Rocca ha deciso di dedicarla proprio al genitore, che ha definito la più grande rock star con cui abbia mai lavorato. Ecco come ha raccontato quello che è successo nei giorni scorsi:

“Se l’è vista dall’ospedale la puntata, appena si è svegliato dall’operazione la prima cosa che ha fatto ha preso il cellulare e su RaiPlay in diretta si è visto la puntata. Lui ai miei appuntamenti non è mai mancato. […] Sapere che lui è riuscito a vedermi anche stavolta, è stato molto importante. Essere uscito per primo è stato bellissimo, dopo un’operazione con l’anestesia e tutto pensavo che si sarebbe addormentato, poveraccio, invece se l’è vista dalla mia esibizione fino alla fine e mi ha scritto bravo all’una di notte.

Subito prima di farlo salire sull’ascensore, Carlo Conti si è dunque sentito in dovere di sincerarsi delle condizioni di salute del padre di Rocca, che ha tranquillizzato tutti sottolineando che il vecchio Adelio “sta bene”. Una storia a lieto fine, anche se non è dato sapere quale fosse il problema di salute che ha dovuto affrontare.