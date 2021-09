I Gemelli Di Guidonia inarrestabili a Tale e Quale Show. Dopo aver vinto la puntata d’esordio nei panni di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, i tre fratelli hanno lasciato il segno anche nel corso della seconda serata capitanata come sempre da Carlo Conti. Interpretando i Bee Gees il mitico terzetto si è classificato al primo posto. Un’imitazione perfetta, che è piaciuta molto ai giurati Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, ma soprattutto al pubblico a casa. Tanti i commenti positivi sui social network: la bravura dei tre concorrenti è innegabile.

Il voto social – novità dell’edizione di Tale e Quale Show – ha però premiato altri concorrenti. Al primo posto della classifica social si è piazzato Pierpaolo Pretelli, che ha così ottenuto cinque punti in più con la performance di Sangiovanni. Tre punti per Stefania Orlando, che ha interpretato Donatella Rettore mentre Ciro Priello ha ottenuto un punto in più con l’interpretazione di Mika.

“How deep is your love” uno dei successi dei mitici @BeeGees. Non sarà facile per i @GemelliGuidonia! ????

Che ne pensate?#taleequaleshow pic.twitter.com/1Wkas0YS5A — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 24, 2021

Seconda puntata Tale e Quale Show 2021: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della seconda puntata di Tale e Quale Show 2021 con un ex aequo al secondo posto (somma del voto della giuria, del voto social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega):

1. Gemelli Di Guidonia – Bee Gees

2. Francesca Alotta – Liza Minelli

Simone Montedoro – Franco Califano

4. Deborah Johnson – Tina Turner

5. Ciro Priello – Mika

6. Pierpaolo Pretelli – Sangiovanni

7. Stefania Orlando – Donatella Rettore

8. Dennis Fantina – Claudio Baglioni

9. Alba Parietti – Damiano David dei Maneskin

10. Biagio Izzo – Nino D’Angelo

11. Federica Nargi – Baby K

Le esibizioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2021

Ecco chi dovranno imitare gli undici concorrenti in gara nella seconda puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 1 ottobre, come sempre alle 21 circa:

Stefania Orlando – Mina

Pierpaolo Pretelli – Achille Lauro

Francesca Alotta – Gianna Nannini

Alba Parietti – Patty Pravo

Dennis Fantina – Michele Zarrillo

Biagio Izzo – I Righeira

Deborah Johnson – Amy Stewart

Ciro Priello – Freddie Mercury

Simone Montedoro – Adriano Celentano

Gemelli Di Guidonia – Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri

Federica Nargi – Jennifer Lopez