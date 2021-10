Tale e Quale, quarta puntata: Pretelli show, classifica e prossime esibizioni

By

La quarta puntata di Tale e Quale Show 2021 se l’è aggiudicata Pierpaolo Pretelli che ha magistralmente interpretato ‘Cos cos cos’ di Clementino. Secondo gradino del podio per Dennis Fantina, che ha vestito i panni di Fausto Leali. A seguire Deborah Johnson e Francesca Alotta. La trasmissione, nel rivelare la classifica, sulla Alotta, posizionatasi al quarto posto, ha avuto un problema. Infatti non è stato svelato il suo punteggio. Carlo Conti ha comunque assicurato che Francesca, dopo il conteggio totale dei voti, ha ottenuto il posto assegnatole. Insomma, tutte in regola.

Nel corso della trasmissione non sono mancate le scintille tra Alba Parietti e Cristiano Malgioglio. Il giurato e la showgirl sono ormai palesemente in guerra aperta. Le prossime puntate promettono nuovi fuochi d’artificio.

Quarta puntata di Tale e Quale Show 2021: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa dopo la messa in onda della quarta puntata (somma del voto della giuria, del voto social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega):

Pierpaolo Pretelli – 61 punti

Dennis Fantina – 58 punti

Deborah Johnson – 56 punti

Francesca Alotta – punteggio non svelato per un problema tecnico

Ciro Priello -44 punti

Stefania Orlando – 43 punti

Alba Parietti – 43 punti

I Gemelli Guidonia – 42 punti

Simone Montedoro – 42 punti

Federica Nargi – 35 punti

Biagio Izzo – 27 punti

Le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show

Queste le performance inscenate nel corso del quarto appuntamento del programma:

Francesca Alotta – Adele

Deborah Johnson – Diana Ross

Federica Nargi – Daniela Goggi (Oba ba luu ba)

Stefania Orlando – Anna Oxa

Alba Parietti – Guesch Patti

Dennis Fantina – Fausto Leali

I Gemelli Guidonia – Ricchi e Poveri

Biagio Izzo – Carmen Miranda

Simone Montedoro – Peppino di Capri

Pierpaolo Pretelli – Clementino

Ciro Priello – Marco Mengoni

Tale e Quale, le esibizioni e i travestimenti della quinta puntata

Nella quinta puntata, si vedranno le seguenti esibizioni: