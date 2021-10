Tale e Quale, Matri imbarazzato da Conti: ‘scivolone’ su Federica Nargi

By

“Carlo Conti in versione Barbara d’Urso, fa gossip”: lo sussurra qualcuno su Twitter subito dopo che il conduttore, nel corso della quarta puntata di Tale e Quale Show, si è fiondato da Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi presente tra il pubblico. L’ex velina di Striscia la Notizia si è esibita imitando Daniela Goggi, sorella minore di Loretta. Oba ba lu ba il brano intonato da Federica, tutta agghindata da fatina.

“Lei non è una fata fatuzzza è una fata fatona”, ha scherzato Daniela Goggi rivolgendosi alla Nargi e dando risalto al suo fisico statuario. La cantante classe 1953 è sbarcata in studio subito dopo la performance di Federica, salutando il pubblico. Carlo Conti ha poi colto l’occasione per coinvolgere il compagno di vita dell’ex velina.

Così lo ha raggiunto in platea, dando vita a un siparietto in cui è scappata pure una piccola gaffe all’ex calciatore di Cagliari, Milan e Juventus, visibilmente imbarazzato. “Ho preso una persona a caso, cosa ne pensa di questa performance?”, ha chiesto il toscano ad Alessandro. “Benissimo“, ha chiosato sorridendo l’atleta. “Come si chiama lei? Ha giocato a calcio?”, le domande ironiche di Carlo che prima di concludere ha rivolto un ultimo quesito scherzoso a Matri. Ed è qui che è scattato lo scivolone.

Conti: “Conosce la signorina che si è esibita?”. “Purtroppo sì”, la risposta di Matri, non proprio romantica. Da sottolineare che Alessandro ha sorriso nel dirlo e che nel corso dell’intervista flash di Conti è stato preso alla sprovvista, mostrando un imbarazzo palpabile. Insomma un’uscita del tutto innocente. Anche perché la coppia è più che solida, tra le più amate dagli italiani. Inoltre tra non molto, dopo anni di fidanzamento, dovrebbero arrivare le nozze.

Federica e Alessandro, genitori di Sofia e Beatrice (la coppia non esclude di allargare ulteriormente la famiglia con un terzo figlio), pare che abbiano deciso di convolare a nozze. Lo spiffero sui fiori d’arancio imminenti lo ha lanciato il magazine Nuovo. Il gossip è stato poi confermato dalla stessa ex velina che alla rivista Visto ha assicurato che le nozze arriveranno. Si mormora che le celebrazioni possano svolgersi l’anno prossimo.