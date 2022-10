Tale e Quale, la frase sul fisico di Alessandra Mussolini: è polemica

Tale e Quale Show al centro della bufera. Sta facendo chiacchierare parecchio sui social network una frase pronunciata da Alessandra Mussolini nel corso della terza puntata della nuova edizione del fortunato programma di Rai Uno. L’ex deputata, oggi tornata al mondo dello spettacolo dove aveva debuttato poco più che ventenne, ha fatto infuriare più di qualche telespettatore per una risposta data alla giurata Loretta Goggi.

Tutto è partito dalla nuova esibizione di Alessandra Mussolini: la nipote di Sophia Loren è stata chiamata ad indossare i panni di Lady Gaga. Panni piuttosto succinti visto che la 59enne ha dovuto riproporre il video della celebre hit Bad Romance, dove Stefani Germanotta sfoggia un completino argento piuttosto sensuale.

Il trucco e la voce non hanno convinto molto ma Alessandra Mussolini ha ballato piuttosto bene, mettendo in mostra un fisico tonico e asciutto. Un dettaglio che non è passato inosservato a Loretta Goggi che dopo essersi complimentata con la concorrente ha chiesto il suo segreto di bellezza. “Non mangio”, ha detto la Mussolini. Poi ha precisato: “Mangiucchio, si sopravvive”.

Una risposta che non è proprio piaciuta al pubblico di Tale e Quale Show. Tanti, tantissimi, i commenti di fuoco apparsi su Twitter. A detta di molti non è passato un bel messaggio. “Commento banale e dannoso quello sul fisico bestiale=non mangio”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro ha aggiunto: “Magari “non mangio” lo potevi evitare cara Mussolini”.

Critiche anche a Carlo Conti

Qualcuno ha puntato il dito anche contro Carlo Conti, che non ha proferito alcuna parola a riguardo ed è andato avanti con la scaletta: “Pessimo messaggio. Conti ha lasciato scivolare un commento grave”.

C’è chi invece ha difeso la sincerità di Alessandra Mussolini: “Basta con i mangio tutto, è metabolismo, sono fortunata…non se magna per mantenersi in forma, amara verità. Si mangiucchia”. Un altro fan ha evidenziato: “Evviva l’onestà, l’unica che dice la verità”.

Tra l’altro nel cast di Tale e Quale Show 2022 c’è Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, che in passato ha sofferto di anoressia e di recente ha pubblicato un libro su questo problema di salute che per anni ha rovinato la sua vita privata e lavorativa. Come avrà reagito l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip alle parole di Alessandra Mussolini?