Secondo trionfo per l’artista napoletano, componente dei The Jackal

Ciro Priello ha vinto la settima e penultima puntata di Tale e Quale Show 2021. L’artista, reduce dalla vittoria a LOL su Amazon Prime, ha convinto tutti – giurati, pubblico e altri concorrenti – indossando i panni di Massimo Ranieri. Priello ha emozionato sulle note di Perdere l’amore, canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1988. Ciro è stato anche il più votato sui social network, subito seguito da Pierpaolo Pretelli e Gemelli Di Guidonia.

Ciro è stato il più votato dai giurati – Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e l’imitatore Ubaldo Pantani nelle vesti di Lapo Elkann – che hanno apprezzato molto anche la performance dei Gemelli Di Guidonia dei Pooh.

Buoni risultati inoltre per Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, che hanno interpretato rispettivamente Fiorella Mannoia e Ultimo. Poco convincenti, invece, le esibizioni di Federica Nargi/Cristina D’Avena, Alba Parietti/Mick Jagger e Biagio Izzo che, accompagnato da Francesco Paolantoni, ha avuto il compito di imitare Colapesce e Dimartino.

Settima puntata Tale e Quale Show 2021: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della settima puntata di Tale e Quale Show 2021 (somma del voto della giuria, del voto social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega):

1. Ciro Priello – Massimo Ranieri

2. Gemelli Di Guidonia – Pooh

3. Stefania Orlando – Fiorella Mannoia

4. Pierpaolo Pretelli – Ultimo

5. Dennis Fantina – Elvis Presley

6. Francesca Alotta – Mariah Carey

7. Deborah Johnson – Gloria Gaynor

8. Simone Montedoro – Bobby Solo

9. Alba Parietti – Mick Jagger

10. Biagio Izzo – Colapesce Dimartino

11. Federica Nargi – Cristina D’Avena

Le esibizioni dell’ottava e ultima puntata di Tale e Quale Show 2021

Ecco chi dovranno imitare gli undici concorrenti in gara nella settima e ultima puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 3 novembre, come sempre alle 21 circa:

Federica Nargi – Sylvie Vartan

Pierpaolo Pretelli – Robbie Williams

Ciro Priello – Ed Sheeran

Deborah Johnson – Aretha Franklin

Simone Montedoro – Nino Manfredi

Biagio Izzo – Cristiano Malgioglio

Francesca Alotta -Loredana Bertè

Alba Parietti – Alice

Gemelli Di Guidonia – Beatles

Stefania Orlando – Caterina Caselli

Dennis Fantina – Andrea Bocelli

Venerdì 19 novembre verrà trasmessa una puntata speciale con il Super Torneo di Tale e Quale Show che vedrà i migliori concorrenti di questa edizione sfidarsi con quelli della passata stagione.