Take That, la reunion si farà: l’annuncio di Gary Barlow

I Take That stanno per tornare: parola di Gary Barlow. L’ex giurato della versione inglese di X Factor lo ha annunciato al tabloid Daily Mirror. L’artista ha lasciato intendere che ci sono in ballo progetti importanti e che per lui il gruppo è un porto sicuro dove far ritorno dopo i progetti da solista.

La dichiarazione di Gary Barlow sta facendo il giro del mondo anche se il cantante non ha fornito molti dettagli sul futuro dei Take That. È chiaro che a causa della pandemia tutto è in stand by: gli eventi musicali sono possibili solo tramite collegamenti in video conferenza e webinar.

Gary Barlow ci ha tenuto a ribadire che per lui i Take That sono un gruppo meraviglioso, un rifugio sicuro. Un posto dove tornare a casa dopo che ti sei esibito da solo. Barlow ha inoltre precisato che la reunion è prevista con tutti i cinque componenti. Dunque oltre a Gary anche Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange.

La boyband è stata fondata nel lontano 1990 ed tuttora in attività ma opera con tre soli membri: Gary Barlow, Mark Owen, Howerd Donald. Il primo ad abbandonare il gruppo è stato nel 1995 Robbie Williams, poi è arrivato l’addio di Jason Orange nel 2014. I due avevano mollato per dedicarsi alle rispettive carriere da solista.

Quella più fortunata è stata indubbiamente quella di Robbie Williams, che ha saputo affermarsi in tutto il mondo come popstar. Robbie non ha però mai dimenticato i Take That e nel 2018 si è esibito con gli ex colleghi nella finale di X Factor Uk. Ora pare ci sia la voglia, da parte di tutti, di tornare alle origini.

Il componente del gruppo a cui è più difficile accedere resta Jason Orange. Si è ritirato a una vita del tutto riservata, evitando perfino le telefonate e le email. Ma come hanno ripetuto più volte gli altri Take That, sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte quando deciderà di tornare. E questa volta tutti sembrano fare sul serio…