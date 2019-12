Sylvie Lubamba: “Ho rubato ai ricchi per sfamare la mia famiglia”

Sylvie Lubamba e la voglia di tornare in tv dopo aver pagato il conto con la giustizia: “Ho rubato ai ricchi per sfamare la mia famiglia”

Sylvie Lubamba è tornata a raccontarsi in tv, nel programma Il Punto, condotto da Manila Gorio (AntennaSud). Sono passati circa due anni da quando la showgirl ha lasciato il carcere. Un periodo duro, tosto, che l’ha cambiata. Ora afferma di essere pronta a ripartire da zero. Ricordiamo che la modella 47enne era stata condannata a 3 anni e nove mesi di detenzione per aver usufruito di carte di credito non sue. Durante e dopo lo sconto della pena, ha perso i contatti con il mondo dello spettacolo. Ora, però, spera di recuperarli e sogna di tornare da Piero Chiambretti che la lanciò nella trasmissione Markette.

“In altre trasmissioni mi invitano ma non mi fanno parlare, qui voglio dire tutta la verità”, ha dichiarato Sylvie di fronte a Manila Gorio, aggiungendo: “Ho rubato ai ricchi per sfamare la mia famiglia, ma ora voglio ricominciare da zero, voglio tornare in tv da Piero Chiambretti”. Chissà se il conduttore piemontese presterà ascolto alla showgirl. La voglia di Sylvie di tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo è tanta. Concetto ribadito anche in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Se mi venisse offerta la possibilità di uno spazio, anche di piccole conduzioni, o una presenza in un reality, avrei parecchio da offrire, da condividere”, raccontava.

Francesca Giuliano sbarca a Il Punto: Manila Gorio la invita a coprirsi

Durante l’ultima puntata de Il Punto è sbarcata in studio anche Francesca Giuliano, la modella curvy di “Avanti un altro” nota anche come la diva Anni 50 del programma di Paolo Bonolis. La donna si è presentata con un vestito ‘ardito’, senza biancheria intima. Una situazione che ha fatto sì che intervenisse la padrona di casa Manila Gorio che ha invitato il suo ospite a coprirsi così da evitare che si vedesse tutta la sua mercanzia.