Sylvie Lubamba dopo il carcere: il nuovo fidanzato ha 20 anni meno di lei

Sylvie Lubamba, il suo cuore, dopo aver affrontato la durezza del carcere, è tornato a battere. L’uomo che l’ha stregata si chiama Luca Sorvillo, ragazzo molto più giovane di lei che di professione fa il ballerino. La 48enne e il 28enne sono stati sorpresi in Puglia, più precisamente nella fantastica cornice della cittadella di Trani. Affiatati e complici, stanno trascorrendo dei romantici giorni assieme. Ora resta da capire se la storia sarà solo un leggiadro amore estivo oppure se si trasformerà in qualcosa di più serio. Tempo al tempo; una cosa è certa: il periodo buio di Sylvie sembra ormai essere stato definitivamente archiviato. Il carcere l’ha senza dubbio segnata ma adesso è giunto il momento di guardare avanti e costruire un nuovo futuro.

Sylvie Lubamba: dal carcere all’amore

Lubamba si è raccontata di recente, prima di conoscere Luca, nella trasmissione Il Punto (AntennaSud), condotta da Manila Gorio, a distanza di circa due anni dalla detenzione in carcere. Sylvie ne ha parlato come un periodo particolarmente delicato, duro e tosto, che l’ha cambiata inevitabilmente. Ricordiamo che la modella 48enne era stata condannata a 3 anni e nove mesi per aver sfruttato delle carte di credito non sue. Durante il periodo trascorso nel penitenziario ha via via perduto tutti i contatti con il mondo dello spettacolo. Contatti che ora sta cercando di recuperare per ricominciare a lavorare e per rientrare sotto i riflettori. Nutre un grande desiderio, quello di tornare da Piero Chiambretti che la lanciò nella trasmissione Markette, in onda su La7.

Appello alla tv: Sylvie Lubamba è pronta a tornare

Per quel che concerne la condanna che l’ha colpita, Sylvie ha le idee chiare. Idee che ha rivelato sempre a Manila Gorio, alla quale ha detto di aver “rubato ai ricchi per sfamare” la sua famiglia. Oggi quel capitolo della sua vita è chiuso e adesso punta a nuovi progetti. Oltre al sogno di tornare a lavorare con Chiambretti, c’è quello di partecipare a un reality. “Avrei parecchio da offrire”, confidava al Corriere della Sera nei mesi scorsi. Sarebbe disponibile pure per una conduzione, in un ruolo anche “piccolo“. Insomma, Sylvie è pronta e vogliosa di riprendere in mano la propria carriera professionale. Intanto si gode la relazione con Luca Sorvillo.