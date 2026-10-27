Svelati i 15 cantanti di Sanremo Giovani, tre ex Amici e due ex X Factor: i nomi dei grandi esclusi

Sono stati annunciati i primi 15 artisti che hanno avuto il pass per proseguire il loro cammino a Sanremo Giovani, dopo le prime audizioni live nella Sala A di via Asiago, a Roma. I cantanti rimasti in gara lotteranno per entrare a far parte dei big che si esibiranno al Festival di Sanremo, che sarà condotto da Stefano De Martino, a cui è anche stato assegnato il ruolo di direttore artistico della kermesse.

Sanremo Giovani: i 15 cantanti in gara, tra ex Amici di Maria De Filippi ed ex X Factor

Tra i 15 nomi, 3 sono ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Albe (Amici 21), Petit (Amici 23) e Plasma (Amici 25). Di seguito l’elenco completo, in ordine alfabetico, di coloro che non sono stati eliminati (al fianco dell’artista compare il titolo del brano musicale cantato):

Albe – “Vuoi o non vuoi”

Basim – “Distanza”

Dubrazil – “Por Favor”

Florinda – “Senza ‘E Te”

Frambo – “Non disturbare”

Gallas – “Fermo”

Lea Gavino – “L’ennesima canzone”

Les Votives – “Non importa”

Neartica – “Foto mossa”

Occhi – “La guerra dei bottoni”

Petit – “Sei tu”

Plasma – “Energia meccanica”

Rob – “Non imparo mai”

Santamarea – “Tutto questo mare dentro”

Selma – “Io sognerò”

Nella lista sono presenti i Les Votives e Rob, che hanno alle spalle la partecipazione a X Factor. Spicca anche Lea Gavino, cantante e attrice che aveva già tentato la via delle selezioni di Sanremo Giovani lo scorso anno. E ancora, ecco i Santamarea che hanno conquistato la vittoria di Musicultura, mentre Selma ha trionfato nel talent Dalla strada al palco ed è tra i concorrenti di Tale e Quale.

Gli esclusi eccellenti

Tra i 60 candidati iniziali, non mancano alcune esclusioni ‘eccellenti’ come ad esempio quella di Emma Muscat, ex protagonista di Amici ed ex concorrente all’Eurovision Song Contest 2022 per Malta. Fuori anche Jacopo Sol, anche lui passato da Amici. Niente da fare anche per Seltsam, seguitissimo su TikTok, che l’anno scorso era arrivato a un passo dall’Ariston con “Scusa mamma”.

Da Sanremo Giovani e Area Sanremo a Sarà Sanremo: uno solo sarà tra i big al Festival

Il format Sanremo Giovani è stato modificato per l’edizione 2026. Le nuove regole hanno organizzato un cammino in più tappe davanti alla Commissione musicale. Alla fine rimarranno solamente sei artisti: tre dalle selezioni di Sanremo Giovani e tre dal concorso Area Sanremo. I ‘sopravvissuti’ alle selezioni avranno accesso all’atto finale della competizione, ossia Sarà Sanremo, che sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 venerdì 11 dicembre. Al termine dell’evento sarà annunciato l’artista che entrerà a far parte della rosa dei big del Festival vero e proprio.

Le prossime tappe del contest prevedono che a metà novembre ci sarà un nuovo step per la selezione dei candidati di Area Sanremo, che porterà la Commissione musicale a indicare i sei finalisti.

A presiedere la Commissione è Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo Giovani. Al suo fianco ci sono Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Ema Stokholma e il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo.

De Martino ha così commentato le prime audizioni live: “Un debutto straordinario: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”.