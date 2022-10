Attimi di terrore per l’influencer, ex di Andrea Cerioli e Fabrizio Corona, che si trovava in villa da sola con il primogenito nato 6 mesi fa

Paura e terrore a casa di Theo Hernandez, a Cassano Magnago, in provincia di Varese. La villa del terzino del Milan è stata bersaglio di una banda di malviventi, che gli ha svaligiato l’abitazione portando via un ricco bottino: la refurtiva è ancora da quantificare, ma sarebbe di migliaia di euro.

Assente il giocatore ma al momento della rapina erano presenti la compagna Zoe Cristofoli e il loro primogenito Theo Junior di sei mesi. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della compagna del giocatore rossonero e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Nessuna dichiarazione da parte della modella, influencer e imprenditrice sempre molto attiva su Instagram, dove è seguita da oltre un milione di follower. Molto probabilmente Zoe Cristofoli è ancora sotto shock e racconterà tutto a tempo debito.

Solo pochi giorni prima, a Torino, c’é stato il tentativo di furto a mano armata in casa Di Maria, ora è Theo Hernandez a rivivere l’incubo che negli ultimi mesi ha coinvolto diversi giocatori appartenenti al nostro campionato di calcio.

In questo caso, l’aspetto più drammatico della vicenda è legato proprio alla presenza in casa di Zoe Cristofoli e del piccolo Theo Junior, venuto al mondo lo scorso 7 aprile e mai mostrato troppo sui social network per volere dei genitori che hanno così cercato di proteggere la privacy del piccolo.

La storia d’amore tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez stanno insieme dal 2020. Un anno fa i due si sono anche allontanati per qualche mese per poi tornare insieme più forti di prima e mettere su famiglia. Il figlio The Junior è nato ad aprile 2022. La coppia convive ma ancora non ha progettato il matrimonio.

Nel passato di Zoe alcuni flirt più o meno importanti, tra cui quelli con Andrea Cerioli e Fabrizio Corona. Lo sportivo francese ha invece avuto una breve frequentazione con Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Theo Hernandez avrebbe inoltre fatto delle avances a Manuela Ferrera prima di conoscere la Cristofoli: a spifferarlo la soubrette a Casa Chi, nota ai più per la sua liaison con Gonzalo Higuain.