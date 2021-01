Susan Sarandon, amori: la storia con Franco Amurri e della loro figlia Eva

Madre, attivista, attrice: si descrive così Susan Sarandon su Instagram. Una biografia tanto breve quanto potente che in sole tre parole racchiude l’essenza della sua vita. La star hollywoodiana è nata nel cuore di New York il 4 ottobre del 1946, sotto il segno della Bilancia. La sua carriera è stata fulgente e ricca di successi che l’hanno proiettata nell’olimpo delle star mondiali della settima arte. Guai però a credere che sia stato tutto semplice: Susan inizialmente fu ignorata dal cinema a stelle e strisce che per molto tempo le darà spazio solo in film minori. Il trampolino di lancio arriva nel 1975 quando viene scritturata per il cult-movie britannico The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman, che la consacra definitivamente agli occhi della critica.

Gli amori di Susan Sarandon

Susan Sarandon lungo la sua vita ha vissuto diverse storie d’amore. Dal 1967 al 1979 è stata sposata con l’attore Chris Sarandon. Quando si è separata ha mantenuto il cognome dell’ex marito (all’anagrafe il vero nome della diva è Susan Abigail Tomalin). Dopo il naufragio matrimoniale, si è legata per circa due anni con il regista Louis Malle. Nel 1983 ha preso parte alla pellicola Miriam si sveglia a mezzanotte. Sul set anche David Bowie con il quale ebbe una relazione. Sempre nel corso degli anni Ottanta ha frequentato un giovane Sean Penn (la love story fu parecchio chiacchierata in tutto il mondo).

Nel 1985 ha avuto una breve storia con il regista italiano Franco Amurri. I due hanno avuto una figlia, Eva, nata sempre nel 1985. Il frutto d’amore ha seguito le orme materne e oggi è un’attrice affermata. Ha esordito al cinema nel 1996 nel film Dead Man Walking – Condannato a morte, per la regia del suo patrigno Tim Robbins. L’attore e regista, infatti, ha avuto una lunga relazione con la Sarandon, durata dal 1988 al 2009. Dopo l’addio sentimentale, la diva newyorkese si è legata allo sceneggiatore Jonathan Bricklin, dal 2010 al 2015.

Negli anni Ottanta ha vissuto tra Roma e New York, prima di tornare in pianta stabile nella Grande Mela, città in cui dimora ancora oggi.

I figli di Susan Sarandon: Eva, Jack Henry e Miles

Oltre alla già citata Eva Amurri, Susan ha avuto altri due figli, nati dall’amore condiviso con Tim Robbins: Jack Henry, venuto alla luce nel 1989 e così chiamato in omaggio allo scrittore Jack Henry Abbott, e Miles, nato nel 1992.