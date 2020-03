Supergirl, Melissa Benoist è incinta: primo figlio da Chris Wood

Primo figlio in arrivo per gli attori di Supergirl: Melissa Benoist e Chris Wood

Cicogna in volo sul set di Supergirl. Melissa Benoist, la protagonista della serie tv, è in dolce attesa. Per la 31enne si tratta del primo figlio, frutto del grande amore che la lega al marito Chris Wood, conosciuto proprio sul set del telefilm della CW. A dare l’annuncio la stessa attrice su Instagram, dove è attiva quotidianamente. Melissa ha condiviso uno scatto in compagnia del marito e del loro amato cagnolone. In primo piano il pancione che cresce sempre più: a quanto pare il parto è previsto per la prossima estate. Al momento non è chiaro però come questa gravidanza influenzerà il lavoro della Benoist, protagonista assoluta di Supergirl, rinnovata già per una sesta stagione.

Le parole di Melissa Benoist sulla gravidanza: il post su Instagram

“Un “cucciolo” non di razza canina arriverà nella nostra famiglia molto presto! Chris Wood è sembra stato un vecchio papà per indole, ma adesso lo diventerà per davvero!”, ha scritto Melissa Benoist su Instagram. Sia per l’ex star di Glee sia per Chris Wood si tratta del primo figlio. I due, che si sono conosciuti e innamorati sul set di Supergirl, si sono sposati sei mesi fa. Per la Benoist sono state le seconde nozze: dal 2015 al 2017 è stata legata ad un altro collega, Blake Jenner. A giudicare dallo scatto della coppia – foto più in basso – sembra proprio che l’erede in arrivo sia un maschietto.

La storia d’amore tra Melissa Benoist e Chris Wood

Dopo il divorzio da Blake Jenner, Melissa Benoist ha conosciuto Chris Wood. Per entrambi è stato un colpo di fulmine e dal 2017 fanno coppia fissa.