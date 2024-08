Super compleanno per Gianluca Vacchi! Due giorni di festa coi vip

L’imprenditore e deejay, in vacanza in Sardegna con la compagna Sharon Fonseca e la figlia Blu Jerusalema, ha festeggiato il suo 57° compleanno con una cena direttamente sulla spiaggia e uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Le feste in stile Vacchi

Gianluca Vacchi ha celebrato il suo 57° compleanno con ben due feste straordinarie, in compagnia delle persone a lui più care, tra cui la compagna Sharon Fonseca e la figlia Blu Jerusalema.

Per oltre 24 ore, l’imprenditore è stato al centro di eventi esclusivi organizzati in Sardegna, più precisamente a Porto Rotondo. La prima festa è iniziata con una cena e una grande torta presentata a mezzanotte del 5 agosto, il giorno del suo compleanno, mentre la seconda ha avuto luogo la sera di lunedì.

Quest’ultima celebrazione è stata un white party sulla spiaggia, arricchita da fuochi d’artificio e un djset. Tutto, dai tavoli addobbati alle decorazioni, fino alla torta decorata con le iniziali dell’imprenditore, seguiva il tema del bianco.

Tra gli ospiti che hanno partecipato all’evento c’erano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (che presto diventeranno genitori), Raffaella Zardo ed Elisabetta Gregoraci, quest’ultima ha condiviso alcuni momenti della serata su Instagram con la scritta “Happy Birthday Gianluca Vacchi“.

Per qualche ora, la spiaggia di Porto Rotondo si è trasformata nel palcoscenico del compleanno di Vacchi, con un DJ set esclusivo che ha fatto ballare tutti fino a tarda notte. Tavoli elegantemente apparecchiati sulla sabbia, candele e un’atmosfera incantevole hanno creato una cornice incredibilmente glam per la serata.

Dopo cena, Vacchi ha preso posto alla consolle, mentre uno spettacolo di fuochi d’artificio illuminava il golfo, completando l’evento con un tocco spettacolare.

Le dediche per il compleanno

Felice compleanno, amore della mia vita,

ha scritto Sharon Fonseca sui social, accompagnando il messaggio con tenere foto di famiglia.

Gianluca Vacchi e Sharon sono inseparabili da cinque anni, e la loro complicità è evidente in ogni immagine e video condivisi. Durante i festeggiamenti, la modella venezuelana e la piccola Blu Jerusalema hanno costantemente accompagnato Vacchi, con abbracci e gesti pieni di affetto che hanno arricchito la celebrazione.

La festa dopo le critiche sullo yacht

Proprio nella giornata di ieri, Gianluca Vacchi era stato ammonito da alcuni follower che lo avevano criticato per l’eccessiva velocità e spensieratezza con le quali guida la sua imbarcazioni in mare aperto. Poprio poche ore prima, Gianluca ha continuato a dare spazio alla sua passione per le avventure adrenaliniche, condividendo un video in cui si mostra sospeso sullo yacht, sfrecciando tra le onde a tutta velocità.

Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti tra i suoi seguaci: mentre alcuni hanno elogiato il suo spirito avventuroso, molti altri hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’opportunità e alla sicurezza dell’azione.