Summertime, Netflix conferma la seconda stagione: anticipazioni e cast

Summertime 2 si farà: Netflix ha confermato i nuovi episodi sui principali social network. Trama e cast della prossima stagione

Una bella notizia per i fan di Summertime: la seconda stagione è stata appena confermata da Netflix. La piattaforma streaming ha condiviso un post su Instagram con il quale ha annunciato che gli episodi della seconda stagione si faranno. Il primo capitolo della serie si è concluso con la partenza di Ale per la Spagna, dove gli è stata offerta una grossa opportunità per continuare a gareggiare con la moto, la sua grande passione: decisione molto sofferta, dato che ha comportato la separazione da Summer, la ragazza che gli ha rubato il cuore nella prima stagione. Negli episodi futuri potremmo assistere ad un ritorno del giovane in Italia, pronto a rivivere un’altra stagione estiva memorabile insieme ai suoi amici.

Summertime 2, quando esce la prossima stagione

Quando esce Summertime 2? Per quanto riguarda la data ufficiale dovremo attendere che Netflix annunci un ritorno degli attori sul set prima di ipotizzare un’eventuale data d’uscita. L’attuale emergenza sanitaria ha fermato e di conseguenza fatto slittare moltissime produzioni televisive, compresi gli studi di doppiaggio per le pellicole estere. Nonostante ciò, dato che Summertime ha come tema principale una storia d’amore che nasce durante la stagione estiva, è molto facile pensare che i prossimi episodi potrebbero vedere la luce in primavera/estate 2021.

Il cast

Il cast dovrebbe essere composto dagli stessi attori che hanno fatto parte della prima stagione. Primi fra tutti i due protagonisti Ale e Summer, interpretati rispettivamente da Ludovico Tersigni e Rebecca Coco Edogamhe; Andrea Lattanzi, nel ruolo di Dario, migliore amico di Ale; Alice Ann Edogamhe, nel ruolo di Blue, sorella di Summer; Amanda Campana e Giovanni Maini, nei ruoli di Sofia ed Edo, migliori amici di Summer. Potrebbe esserci un’eventuale aggiunta di qualche personaggio nuovo per dare nuovi risvolti alla trama.