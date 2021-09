Sul tetto del mondo con Alessio Boni: la trama

Il 12 settembre Rai Uno lancia l’attesissima docu-fiction sulla celebre storia d’amore tra Walter Bonatti e Rossana Podestà. Sul tetto del mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà andrà in onda in prima serata su Rai Uno e racconterà le vicissitudini del “re delle Alpi” assieme alla grande e sensuale diva del cinema italiano che riuscì ad arrivare ad Hollywood.

Lo scenario è quello degli anni Cinquanta- Sessanta, periodo in cui sono avvenuti i fatti. La forza del progetto trasmesso dalla Rai sta nel fatto che accanto alle immagini di repertorio ci sarà anche una rosa di attori che cercherà di rendere ancora più realistiche le scene del documentario.

Tra questi, due attori di altissimo livello per il panorama italiano, Alessio Boni e Nicole Grimaudo che interpreteranno rispettivamente i protagonisti. Non mancheranno anche le testimonianze con annesse interviste di chi li ha conosciuti nella vita reale.

Un’altra curiosità sta nel fatto che l’intero lavoro di regia è stato affidato nientemeno che a Stefano Vicario. Quest’ultimo altro non è che il figlio della Podestà avuto con il primo marito. La donna è, infatti, ormai scomparsa dal 2013 ma la sua travolgente storia d’amore non è ancora tramontata.

Di seguito, quindi, la trama della docu-fiction e come sarà strutturata all’interno della serata di Rai Uno.

Sul tetto del mondo: di cosa parla

Sul tetto del mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà non si concentra esclusivamente sulla passione nata tra il noto scalatore italiano Walter Bonatti e la sex symbol Rossana Podestà ma anche sulla loro carriera sportiva e artistica, ricalcandone le loro figure e i loro successi, senza tuttavia mettere da parte la loro vita privata.

Saranno quindi al centro della narrazione anche i loro primi matrimoni e le rispettive avventure in ambito professionale. In particolare, queste scene saranno riprese nel documentario. La parte della fiction, invece, si concentrerà sui fatti accaduti a partire dal 1891, anno in cui Walter Bonatti e Rossana Podestà si conobbero per poi stare insieme per trent’anni, fino alla morte dell’alpinista.

Vedremo, dunque, la magistrale interpretazione di un Alessio Boni innamorato. E tutto avrà inizio quando la Podestà confesserà in un’intervista che scapperebbe in un’isola deserta con “il re delle Alpi”. E quest’ultimo non perderà occasione per contattarla.

Le sue doti di alpinista, tuttavia, non le basteranno per trovare il punto di incontro stabilito con la bella Rossana Podestà per potersi vedere, a Roma. Ma da quel momento in poi i due si innamoreranno e decideranno così di iniziare una vita insieme fino alla fine dei loro giorni. Una vita che era già stata colma di successi ma anche di momenti complessi e sofferenti.