Sue Lyon è morta, addio all’attrice di Lolita: una vita fuori dagli schemi

Lolita, l’attrice Sue Lyon è morta a 73 anni

L’attrice di Lolita, Sue Lyon, è morta giovedì scorso a Los Angeles. Se ne va un volto iconico del cinema internazionale all’età di 73 anni a causa di problemi di salute che aveva da tempo; a confermarlo un caro amico dell’attrice, Phil. Nessun’altra informazione è stata rilasciata sulla morte della Lyon che ricorderemo tutti come Lolita, è vero, ma che aveva alle spalle una carriera fatta di molti altri ruoli ed esplosa proprio dopo la parte scelta per lei, che all’epoca aveva solo quattordici anni, da Stanley Kubrick.

Sue Lyon è morta: la carriera dell’attrice

Il film, a differenza del libro a cui è stato ispirato, fece molto scandalo e fu sottoposto a numerosi tagli e modifiche prima della distribuzione in sala: ricordiamo infatti che la trama è basata sull’ossessione che un uomo adulto sviluppa per una ragazza molto più giovane di lui. Sue Lyon era perfetta per il ruolo, tant’è che Vladimir Nabokov, autore del romanzo a cui Lolita è stato ispirato, la definì “ninfetta ideale”. Prima di Lolita la Lyon aveva partecipato con ruoli minori a The Loretta Young Show e nella serie televisiva Dennis the Menace; poi arrivò il Golden Globe nel 1963 proprio per Lolita, a cui seguirono altre interpretazioni: La notte dell’iguana, Missione in Manciuria, L’investigatore ecc; l’ultima apparizione risale al 1980, quando l’attrice recitò nel film Alligator.

La vita privata di Sue Lyon e i cinque matrimoni

Sue Lyon è stata protagonista del gossip internazionale anche per la sua vita privata molto discussa: l’attrice è stata sposata ben cinque volte, di cui una con Roland Harrison, fotografo di colore con il quale si trasferì in Spagna per via del razzismo imperante dell’epoca, e una con Gary Adamson, con cui si sposò quando lui era in carcere. Non una vita ordinaria insomma quella della Lyon che, come mostrano chiaramente le sue scelte, non ha mai accettato i comportamenti imposti dalla società del tempo.