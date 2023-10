Suburraeterna arriva su Netflix, tutto sul sequel di Suburra

Quando esce Suburraeterna su Netflix?

Partito il conto alla rovescia per l’uscita di Suburraeterna in streaming su Netflix dal 14 novembre 2023. Parliamo dell’atteso sequel ispirato al romanzo sul mondo della corruzione di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, dal quale sono nati già un film e una serie tv.

Era infatti il 2017 quando la prima serie originale italiana targata Netflix debuttava sul colosso dello streaming. Da allora di Suburra sono uscite altre due stagioni, di cui la seconda nel 2019 e la terza nel 2020, per un totale di 24 episodi.

Ma è alla fine del terzo capitolo che viene annunciato l’arrivo di un nuovo progetto destinato a essere sia il sequel della serie originale, che lo spin-off dell’omonimo film di Stefano Sollima uscito nel 2015. Ancora una volta Stato e Chiesa si scontrano nella solenne cornice della Capitale, ma chi sarà questa volta il re di Roma?

Di cosa parla il sequel di Suburra

“Solo il crimine è più eterno di Roma“. Questo il testo con cui si apre il primo trailer ufficiale di Suburraeterna rilasciato da Netflix lo scorso 19 settembre. Con le prime immagini che seguono scopriamo prima di tutto il ritorno di alcuni amatissimi personaggi come Nadia (Federica Sabatini), Cinaglia (Filippo Nigro) o Spadino (Giacomo Ferrara).

Ma è proprio su quest’ultimo che si concentrano le immagini del trailer, lasciando intendere che sarà lui il protagonista assoluto del nuovo capitolo di questa intramontabile storia. Con una musica elettronica in sottofondo, scorrono le prime immagini tra discoteche e sparatorie mentre una una voce profonda si rivolge proprio a Spadino.

“Tu non troverai pace nemmeno da un’altra parte del mondo. Dovresti essere tu il capo“. Riuscirà il giovane erede del clan degli Anacleti a mantenere il potere in equilibrio, in memoria anche del suo fedele amico Aureliano (Alessandro Borghi)? La risposta negli episodi disponibili dal 14 novembre 2023.

Attori di Suburraeterna serie Netflix

Quali attori tornano in Suburraeterna? La nuova serie Netflix firmata dagli sceneggiatori Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, entrambi già autori di Suburra – La serie, vede il ritorno del già citato Alberto “Spadino” Anacleti. A interpretarlo è Giacomo Ferrara.

Parliamo del giovane attore abruzzese classe ’90 ricordato per essere apparso in film come Suburra, Non mi uccidere e Grazie ragazzi, per citarne alcuni. Sul piccolo schermo, invece, Giacomo Ferrara debutta nel 2016 in un episodio di Don Matteo, mentre nel 2021 fa parte del cast della miniserie Sky Alfredino – Una storia italiana.

Tra i protagonisti ritroviamo poi il politico corrotto Cinaglia interpretato da Filippo Nigro. L’attore di cinema e televisione è ricordato soprattutto per aver preso parte a serie tv come Romanzo siciliano, I Medici – Lorenzo il Magnifico e la recente serie Netflix Tutto chiede salvezza. Nigro è presente nel cast di Suburraeterna ancora una volta nel ruolo di colui che meglio di tutti gestisce gli affari criminali di Roma.

Ad aiutarlo ci saranno Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), ancora a capo del clan degli Anacleti. La prima è ricordata per essere apparsa in altre importanti produzioni come Gli anni più belli, Donna detective e A casa tutti bene – La serie.

L’attrice romana Carlotta Antonelli, invece, è celebre per essere apparsa in diversi progetti dopo Suburra come Immaturi – La serie, Bangla – La serie e ancora due produzioni Amazon come Bang Bang Baby ed Everybody Loves Diamonds.

Anche la giovane Nadia sarà indispensabile nella gestione delle piazze di Ostia. La interpreta ancora Federica Sabatini. Lei è un’attrice romana classe ’92 di ritorno nel mondo di Suburra dopo aver recitato in titoli come Toy Boy, Sulle nuvole e Tutti a bordo. Risalgono invece al 2017 le sue presenze in fiction molto note come Un passo dal cielo 4, Provaci ancora prof e Nozze romane.

Loro soltanto alcuni dei protagonisti al centro delle nuove vicende di Suburraeterna disponibili in esclusiva streaming su Netflix dal 14 novembre 2023.