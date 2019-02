Suburra, anticipazioni terza stagione: primi dettagli

Suburra 3, prime anticipazioni: tutto quello che c’è da sapere sulla prossima stagione con Alessandro Borghi

I fan di Suburra sono in attesa di notizie da Netflix. La seconda stagione è uscita da pochissimi giorni e ora tutti sono curiosi di capire se ce ne sarà una terza. Al momento, è ancora troppo presto per dare notizie definitive su cosa ne sarà della serie tv con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. Solo una cosa al momento è certa: Suburra 2 sta riscuotendo un ottimo successo. E mentre attendiamo di avere qualche news ufficiale da parte del cast o dei produttori, iniziano ad arrivare le prime ipotesi su possibili nuove alleanze all’interno della trama. L’ultima puntata della seconda stagione è stata dir poco inaspettata. Un colpo di scena dopo l’altro hanno fatto sì che il pubblico restasse con gli occhi ben aperti per tutto il tempo. Ma vediamo quali risvolti potrebbero esserci in Suburra 3 nel caso in cui venga confermato il sequel dell’amatissima serie tv ambientata a Roma.

Anticipazioni Suburra 3: nuove alleanze e ritorni inaspettati, che ne sarà di Aureliano e Spadino?

Alla fine di Suburra 2 abbiamo perso un importante elemento, Gabriele. Allo stesso tempo, proprio negli ultimissimi secondi, lo zingaro Manfredi si è svegliato dal coma, chiedendo a sua madre cosa si fosse perso. Due importanti dettagli questi che lasciano ben sperare l’arrivo di una terza stagione. Aureliano e Spadino sono rimasti soli e ora anche Amedeo Cinaglia e Sara sembrano averli fregati tornando di nuovo insieme al potente Samurai. L’Adami e Alberto hanno intenzione di vendicare la morte del loro amico Lele e per farlo hanno intenzione di prendersi Roma una volta per tutte. Ci riusciranno?! Adriano è stato tradito dal suo amico Samurai e per questo pare sia disposto ad allearsi con Aureliano e l’Anacleti. Quest’ultimo ha finalmente ottenuto il comando della sua famiglia, ma ora che suo fratello si è svegliato potrebbe cambiare di nuovo tutto.

Suburra, terza stagione: tutte le anticipazioni su trama e cast

Potrebbe prendere un ruolo importante all’interno della trama anche la poliziotta collega di Gabriele. La giovane donna ha mostrato di essere pronta a tutto pur di avere successo in polizia e per questo pare sia pronta ad allearsi con Samurai. Nel frattempo, una storia d’amore tra Cinaglia e Sara potrebbe portare la moglie di lui a commettere qualche strano gesto. Nadia e Aureliano stanno ufficialmente insieme, eppure mai dire mai con Suburra. Il figlio del defunto Romolo è assetato di vendetta e dopo aver accoltellato l’assassino di suo padre, potrebbe essere pronto a far fuori qualche altro zingaro. Tutto ciò porterebbe a nuovi guai per l’Adami. Insomma, i presupposti per la conferma di Suburra 3 ci sono tutti. Con una seconda stagione come quella appena uscita, siamo certi che i fan apprezzerebbero moltissimo un nuovo sequel. Cosa ovvia è che gli spettatori vorrebbero vedere Samurai fallire e Aureliano e Spadino prendersi il comando di tutta la capitale.