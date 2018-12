Suburra 2 su Netflix con Alessandro Borghi: data di uscita e prime anticipazioni

Netflix: quando esce Suburra? C’è la data ufficiale

Suburra torna su Netflix. La piattaforma streaming ha annunciato la data di rilascio della seconda stagione. I nuovi episodi della serie tv con Alessandro Borghi e Claudia Gerini saranno disponibili a partire da venerdì 22 febbraio. Come già anticipato, Suburra 2 parte tre mesi dopo il finale della prima stagione. Le nuove puntate sono incentrate sulle elezioni comunali a Roma. Alla vigilia di una così importante svolta politica, si infiamma la battaglia tra criminalità organizzata, politici e Chiesa. Lotta in cui assumono ruoli cruciali e forti le donne, più che mai determinanti nell’evoluzione della storia. Al centro della partita c’è sempre il controllo del litorale romano e degli affari criminali che vi si svolgono.

Suburra 2: le anticipazioni e gli attori confermati

In Suburra 2 ritroviamo attori e personaggi già conosciuti nella prima stagione: Aureliano (Alessandro Borghi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Giacomo Ferrara (Spadino), Lele (Eduardo Valdarnini), Samurai (Francesco Acquaroli), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro). Non ci sarà più lo zingaro Manfredi: gli sceneggiatori hanno preferito eliminare il personaggio per dare spazio ad altri. Suburra 2 è composto in tutto da 8 episodi. Il set di Suburra 2 ha toccato oltre 100 location tra Roma e dintorni: oltre alla Vela di Calatrava, sono stati battuti ciak a Palazzo Spada, a via della Conciliazione, a Montecitorio, in varie vie del centro storico, a Piramide e sul litorale romano.

Le parole di Aureliano e Spadino su Suburra 2

“Con l’alzarsi della posta, anche le azioni criminali faranno un salto di qualità. Aureliano sarà più determinato. E ad un cambio di look corrisponderà il percorrere una strada ben precisa, senza tentennamenti, ma con tutte le emozioni del caso, che sono la mia vera prova d’attore su un personaggio che interpreto ormai da 4 anni tra film e serie“, ha spiegato Alessandro Borghi. Giacomo Ferrara ha invece detto: “Il mio personaggio è ‘zingaro e f….o’ e mentre nella prima stagione queste due realtà erano in conflitto, ora ha intenzione di portare avanti entrambe, con decisione. E di conquistare Roma, dopo avere assunto il comando del suo clan”.