Studente guarda Squid Game in Corea del Nord: condannato a morte

Squid Game fa scalpore in Corea del Nord. Uno studente nord-coreano è stato perseguito dalla polizia e condannato a morte tramite fucilazione per aver introdotto una copia del popolare telefilm Netflix nel suo Paese. Come riporta il Daily Mail, il giovane è tornato dalla Cina con una versione digitale della serie sud-coreana memorizzata in una chiavetta USB nascosta.

Il ragazzo non si è limitato a guardare il telefilm, tra i più visti di sempre su Netflix, ma ha venduto delle copie a diverse persone, tra cui altri studenti. Un passaparola che è arrivato all’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno così deciso di prendere provvedimenti.

È stato punito chi ha introdotto Squid Game in Corea del Nord ma pure chi ha acquistato una copia della serie. Gli arresti sono avvenuti nella provincia settentrionale di Hamgyong, al confine con la Cina. Radio Free Asia ha fatto sapere che uno studente che ha acquistato una copia del disco è stato condannato all’ergastolo, mentre altri sei che hanno visto lo show sono stati puniti con cinque anni di lavori forzati.

La Corea del Nord ha un rigoroso divieto di ingresso nel Paese di materiale proveniente dall’Occidente. La legge prevede la morte come pena massima per la visione, la conservazione o la distribuzione di media provenienti da paesi capitalisti, in particolare dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti.

I funzionari stanno ora effettuando ulteriori controlli per individuare altri trasgressori. Non solo studenti: pare che a rischio ci siano anche diversi insegnanti che rischiano di perdere il lavoro o di essere banditi e spediti a lavorare in remote miniere.

Squid Game 2 è in lavorazione

Dopo il successo mondiale della prima stagione Netflix è al lavoro sulle nuove puntate di Squid Game. Al momento non c’è ancora una data d’uscita ufficiale: le riprese non sono iniziate e gli autori sono al lavoro sulla sceneggiatura, che sarà complessa e ricca di colpi di scena. Tutti gli attori protagonisti, intanto, sono diventati delle star internazionali: molti hanno già ottenuto dei contratti ad Hollywood.