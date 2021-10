Striscia la notizia: Vanessa Incontrada e Siani lasciano il programma

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani dicono addio a Striscia la notizia. A un mese dalla prima puntata la coppia sarà sostituita, a partire dal prossimo 3 novembre, da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Nessun malinteso o incomprensione con Antonio Ricci: si tratta del consueto avvicendamento di conduttori al timone del tg satirico. Più in là dietro il bancone torneranno Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Non è escluso, dunque, un ritorno in futuro del duo formato dall’attrice italo-spagnola e dal comico e regista napoletano.

Chi sono Sergio Friscia e Roberto Lipari

Sergio Friscia è un attore e showman italiano, che ha iniziato la carriera come deejay, per poi finire nelle file dei comici di Macao su Rai 2. Ha preso parte a film e fiction, come Le ali e Squadra antimafia – Palermo oggi. Friscia è stato inviato di Striscia la notizia in passato e nel 2020 ha condotto in coppia con Salvatore Ficarra in sostituzione di Valentino Picone. Dopo l’ottima performance dello scorso anno Friscia è stato dunque riconfermato alla guida del tg satirico.

Roberto Lipari è un giovane cabarettista, presente nel cast dello storico laboratorio Zelig di Viale Monza e gestisce un Lab tutto palermitano al Convento Cabaret con i comici Matranga e Minafò, oltre ad aver collaborato ai testi per Made In Sud Rai 2. È la prima volta che conduce Striscia la notizia.

Ascolti in calo per Striscia la notizia

Alla nuova coppia di conduttori – quella per l’appunto formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari – toccherà l’arduo compito di risollevare gli ascolti di Striscia la notizia. Nonostante la novità portata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani l’auditel non ha premiato il programma storico di Canale 5 in questa prima parte della nuova stagione televisiva. La trasmissione soffre parecchio la concorrenza dei Soliti Ignoti di Amadeus.

Giovedì 28 ottobre Striscia la notizia ha subito un pesante crollo: solo 3.153.000 telespettatori e il 14.63% di share. Nella stessa serata i Soliti Ignoti di Amadeus hanno totalizzato 4.829.000 spettatori con il 20.05%. Un brusco calo visto che in passato il format di Canale 5 incollava al piccolo schermo oltre 5 milioni di utenti.