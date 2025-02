Striscia La Notizia, tapiro per Olly: risposta sui sospetti sulla vittoria

Continua la crociata di Striscia La Notizia contro il Festival di Sanremo: Valerio Staffelli consegna al vincitore Olly il Tapiro d’Oro e lo interroga sulle accuse di plagio e sulla sospetta vittoria. Il giovane cantante ha chiarito anche sulla sua rinuncia a partecipare all’Eurovision.

La vittoria di Olly alla 75° edizione del Festival di Sanremo ha sollevato subito molti dubbi, non tanto per il suo talento, ma per chi lavora dietro le quinte. La sua è la quarta vittoria di fila di un cantante rappresentato da Marta Donà, la manager delle vittorie record. Come fosse ”Regina Mida”, tutto ciò che Marta tocca diventa oro. Maneskin, Marco Mengoni, Angelina Mango e Olly sono tutti suoi cavalli vincenti, e a Striscia La Notizia puzza un po’ di complotto. Mesi prima del festival, l’inviato Pinuccio aveva già annunciato la vittoria di Olly, dicendo che è facile sapere chi vince, basta vedere chi c’è dietro. Inoltre, il TG di Antonio Ricci sta indagando sull’ordine di esibizione di Olly e sui televoti non conteggiati. Ai microfoni di Staffelli, Federico Olivieri, in arte Olly, ha voluto dire la sua.

Olly: ”Nessun plagio, Marta Donà merita questo successo”

Nelle ultime ore la rinuncia di Olly all’Eurovision ha destato molti sospetti. A prendere il suo posto è stato Lucio Corsi, secondo classificato al Festival e tutti si chiedono perché il cantante genovese abbia voluto rinunciare. Molti lo hanno criticato per l’uso eccessivo di autotune, ed essendo l’autotune vietato all’Eurovision, si è pensato che questo fosse il motivo per l’abbandono. Ma Olly ha smentito: la ragione per cui non volerà a Basilea è la concomitanza del festival con il suo tour. Il cantante preferisce dare priorità ai suoi concerti e ai fan che lo seguono da tempo. Di certo non c’entra l’autotune. Sulla sua vittoria, Valerio Staffelli ha fatto presente ad Olly il complotto che vede protagonista Marta Donà, il commento? La Donà lavora sodo e si merita tutti i successi che sta riscuotendo perché è una grande professionista.

Marta si merita il successo perché è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati.

E le accuse di plagio? Striscia La Notizia ha ipotizzato che Olly possa aver copiato il suo videoclip di ”Balorda Nostalgia” da quello della canzone ”Il mio cuore fa fu fu” de I Malviventi. Anche in questo caso Olly ha smentito qualsiasi plagio, l’idea per il video non è sua lui ha solo approvato il copione perché ”spacca”.