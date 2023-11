Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Vieri e bordata a Corona: “Maiali”

In questi ultimi giorni tiene banco il misterioso e inaspettato smembramento del gruppo della Bobo Tv, formato proprio da Christian “Bobo” Vieri insieme ad Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Improvvisamente, come si ricorderà, l’ex calciatore si era mostrato da solo nella classica diretta della trasmissione, senza dare particolari spiegazioni. Diverse sono state le indiscrezioni sui motivi dietro la separazione dei quattro e a fare chiarezza ci ha provato Striscia la Notizia. Dopo aver raccolto la testimonianza di Antonio Cassano, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro anche a Christian Vieri, chiedendo la versione di quest’ultimo su quanto accaduto.

Scioglimento Bobo Tv: Parla Christian Vieri

Quando Staffelli gli ha chiesto se fosse vero che volesse decidere tutto lui e prevaricare sugli altri, Vieri ha smentito: “Non è vero niente“. L’ex calciatore ha quindi aggiunto: “Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private“. Infine ha concluso: “Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita“.

Staffelli gli ha quindi chiesto del misterioso quinto uomo che Cassano aveva tirato in ballo precedentemente, in occasione della consegna del Tapiro: “Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti” ha concluso Christian Vieri in quella che sembrerebbe essere una vera e propria stoccata a Fabrizio Corona.

L’ex re dei Paparazzi, infatti, aveva parlato di presunte motivazioni di natura economica, oltre a qualche rancore, alla base dello scioglimento della Bobo Tv. In aggiunta a ciò, era stato riportato anche un audio che sembrerebbe essere di Nicola Ventola. L’ex attaccante avrebbe dichiarato di aver bisogno di tempo, ma avrebbe comunque commentato la vicenda: “Non ci sei andato troppo lontano” sarebbero state le sue parole.

Le parole di Cassano e la nuova Bobo Tv

Antonio Cassano che, come detto, aveva ricevuto il Tapiro poco prima di Christian Vieri, aveva smentito una motivazione economia dietro lo scioglimento del gruppo e aveva ribadito come il progetto fosse nato con condivisione e amicizia. Dalle parole di Cassano, sembra che a venir meno sia stata proprio la condivisione.

La Bobo Tv, almeno per il momento, è ripartita senza Adani, Ventola e Cassano. Il 6 novembre è andata in onda la prima puntata del nuovo show di Christian Vieri, con diversi streamer e youtuber come ospiti. Ancora una volta, l’ex calciatore non era entrato nello specifico in merito all’addio dei suoi tre amici e colleghi. Fatto sta che nella chat non sono passati inosservati i diversi messaggi di critica da parte dell’utenza, a cui Vieri, ad un certo punto, ha risposto in modo brusco. Il clima di questa nuova Bobo Tv è apparso inevitabilmente diverso da quello a cui i fan erano abituati. Sembra proprio che lo scioglimento del gruppo sia definitivo e irreversibile, ma mai dire mai.