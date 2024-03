Striscia la notizia, Tapiro d’Oro a Vieri: “Dirà tutto il mio avvocato”

In seguito al chiacchieratissimo annuncio circa il ritorno di Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano e il loro nuovo programma online, l’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ha raggiunto l’ideatore della BoboTV ovvero l’ex calciatore Christian Vieri per consegnargli il Tapiro d’oro. Nel corso dell’intervista, che andrà in onda questa sera venerdì 8 marzo, il tapiroforo ha domandato a Bobo Vieri cosa ne pensasse di questa vicenda e soprattutto delle dichiarazioni fatte dal suo ex collega Antonio Cassano. Ecco che cosa ha risposto l’ex calciatore.

Le parole di Bobo Vieri

Non è la prima volta che Staffelli consegna il famosissimo premio a Vieri: si tratta infatti dell’undicesimo tapiro ad andare nelle mani dell’ex calciatore, che ormai ne vanta una vera e propria collezione. Il motivo? Come anticipato, tutto è legato alla volontà di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola a creare una nuova tv senza di lui. I tre, dopo aver annunciato il discusso “divorzio” da Vieri e dalla sua BoboTv, hanno infatti comunicato ai loro fans di avere tutte le intenzioni di mettere in piedi un nuovo progetto: un altro programma online, senza però includere Bobo Vieri.

Si può dire che la consegna del tapiro abbia del tutto messo a nudo l’amarezza di Vieri, che ai microfoni di Striscia la Notizia ha rilasciato una brevissima ma incisiva dichiarazione, senza entrare nei particolari: “Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire”.

L’attacco di Antonio Cassano

Ciò che aveva stupito erano stati però i modi con i quali era stato fatto l’annuncio: in particolare, era stato Antonio Cassano a mandare alcune frecciatine al suo ex collega dicendo: “Voglio dire a qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m… che stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti”. Una frase che, come anticipato, da molti è stata interpretata come un vero e proprio attacco nei confronti di Christian Vieri, che alle domande di Staffelli in proposito ha deciso di rispondere semplicemente: “Non ho niente da dire, parlerà il mio avvocato. Non mi interessa rispondere, perché ora penso a tutelare la mia immagine“.

Insomma, la reazione di Christian Vieri a Striscia la notizia fa pensare che la vicenda non finirà qui ma, con tutta probabilità, la disputa durerà ancora per un bel po’. Senza contare il fatto che, come lasciato intendere dallo stesso Vieri, ci saranno anche implicazioni legali per i diretti interessati.