Martedì 27 settembre due nuove Veline hanno debuttato a Striscia la notizia. Dopo l’addio improvviso di Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani Antonio Ricci ha deciso di puntare su altre due ballerine professioniste. Per la terza volta consecutiva la scelta della Velina mora è ricaduta su un’ex allieva di Amici di Maria De Filippi: Cosmary Fasanelli, protagonista dell’ultima edizione del talent show. Prima di lei, qualche tempo fa, era stata scelta per il tg satirico Shaila Gatta, promossa poi alla guida di Paperissia Sprint con la collega Mikaela Neaze Silva.

La nuova Velina bionda è invece Anastasia Ronca, che ha lavorato in un altro programma di Queen Mary: nel 2021 è stata tentatrice a Temptation Island. La nuova coppia di Striscia la notizia ha subito conquistato il pubblico. Bellezza, bravura e simpatia hanno immediatamente lasciato il segno nei tanti telespettatori di Striscia la notizia. “Belle e brave, promosse”, hanno scritto diversi utenti su Twitter e Instagram.

C’è qualcosa che però non ha convinto fino in fondo il pubblico: il licenziamento repentino, dopo un solo anno di permanenza, di Giulia e Talisa. Generalmente le Veline di Striscia la notizia rimangono in carica per due o tre anni, in alcuni casi anche oltre, ma la Pelagatti e la Ravagnani sono state allontanate a pochi mesi dal debutto.

Ignoti, ad oggi, i motivi di questa scelta: è dipesa da Antonio Ricci e dalla produzione di Striscia la notizia o è stata una volontà delle Veline? Difficile credere alla seconda opzione e tanti telespettatori sono in attesa di risposte chiare e precise. “Cosa è successo a Giulia e Talisa?”, hanno chiesto i più.

Chi sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca

Cosmary Fasanelli, la nuova Velina mora di Striscia la notizia, ha 22 anni ed è originaria di Brindisi, in Puglia. Ha partecipato ad Amici nell’edizione 2021-2022. Nella Scuola più famosa d’Italia ha trovato l’amore: oggi è legata al ballerino Nunzio Stancampiano. In passato ha partecipato ad una puntata di Tu si que vales.

Anastasia Ronca, la nuova Velina bionda di Striscia la notizia, ha 22 anni ed è nata e cresciuta a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Pratica da sempre ginnastica artistica e ha frequentato l’istituto di arte e moda. Ha lavorato come modella, fotomodella e ballerina. Nel 2019 è apparsa a Colorado nel ruolo di Miss Colorado.