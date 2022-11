È durata poco l’avventura di Giulia Pelagatti a Striscia la notizia. La Velina mora, insieme alla bionda Talisa Ravagnani, è rimasta sul bancone del programma tv solo un anno. Anzi, molto meno visto che – a causa del Covid – la coppia è stata sostituita diverse volte dalle colleghe Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia. Quest’anno, poi, Giulia e Talisa sono state rimpiazzate da Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Perché la Pelagatti e la Ravagnani sono state licenziate da Antonio Ricci?

Giulia Pelagatti ha spiegato che il suo sogno era di restare ancora a lungo a Striscia la notizia, dove ha avuto modo di vivere un’esperienza intensa e travolgente. Nonostante tutto sarà sempre grata al papà del tg satirico per questa magica avventura. Ma è stato proprio Ricci a farle sapere, via telefono, che non sarebbe stata riconfermata insieme a Talisa Ravagnani.

“Mi ha ringraziata tanto e poi mi ha detto: “Purtroppo le linee guida del programma hanno portato a un cambiamento, ma siamo stati comunque contentissimi di averti avuto con noi”

Giulia Pelagatti ha così lasciato Milano e addirittura l’Italia: oggi vive infatti in Francia. Qui, più precisamente a Parigi, sta lavorando nel corpo di ballo di Star Academy, uno degli show più visti nel Paese. Un’esperienza inedita: la 23enne è partita senza conoscere neppure una parola di francese ma con tanta voglia di mettersi alla prova.

Per il suo futuro Giulia Pelagatti spera di potersi affermare come attrice: il suo modello di riferimento è Monica Bellucci che, tanti anni prima dell’ex Velina, ha trovato grande fortuna proprio Oltralpe. Più che mai concentrata sulla sua carriera la Pelagatti al momento non ha tempo per l’amore: è single.

Allo stesso tempo è dispiaciuta di una cosa: quella di aver perso il contatto quotidiano con il pubblico che si era affezionato e la vedeva tutti i giorni in tv. Sui social network riceve tantissimi messaggi di persone che chiedono un suo imminente ritorno e Giulia è pronta ad esaudire questo desiderio.

Che fine ha fatto Talisa Ravagnani? Anche l’ex Velina bionda di Striscia la notizia ha lasciato Milano dopo il licenziamento di Antonio Ricci. Attualmente si divide tra l’Italia e Los Angeles, alla ricerca di nuove interessanti opportunità lavorative.