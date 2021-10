Giulia Pelagatti è stata un’allieva di Amici di Maria De Filippi. La notizia non è di certo fresca, ma oggi le nuove veline di Striscia la Notizia hanno rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo e hanno ringraziato proprio Maria. Come Giulia, anche Talisa Ravagnani è stata un’allieva della scuola di Canale 5. Entrambe quindi vengono dal mondo del talent show ed entrambe oggi danzano sul bancone di Striscia. Nelle loro interviste non potrebbe mai mancare la domanda su Amici e sulla De Filippi, così anche oggi è successo e anche oggi le due ballerine non possono che essere grate alla conduttrice che le ha, di fatti, lanciate.

Talisa sente di dover dire grazie perché Amici è un percorso di crescita, ma soprattutto lei ha acquisito sempre maggiore sicurezza di sé stessa. Nella scuola ha capito di avere la forza per realizzare il suo sogno e ha riconosciuto che ad Amici si aspettano molto dagli allievi, trattandoli da professionisti già. Cosa ha dichiarato invece la velina Giulia Pelagatti? A lei hanno domandato di parlare del rapporto con Maria De Filippi. Così la ballerina ha spiegato che se oggi è a Striscia la Notizia il merito è anche di Maria. “Mi ha insegnato a vivere in questo mondo”, ha detto.

Giulia ha spiegato che a 17 anni si è ritrovata catapultata in televisione ed è stato come prendere uno schiaffo in faccia da sua mamma. Uno di quegli schiaffi che ti arrivano per farti svegliare e darti il benvenuto nel mondo reale dove non è sempre tutto bello: questo il concetto da lei espresso. La Pelagatti ha capito nella scuola di Amici che bisogna sudare per raggiungere i propri obiettivi e conquistarsi il proprio spazio. Ma per la ballerina all’epoca ci fu tempo anche per il gossip…

Giulia Pelagatti è stata fidanzata con Riki Marcuzzo ad Amici. O se non si può parlare di fidanzamento, c’è stato comunque del tenero. I due si sono lasciati in modo pacifico, non a caso le hanno domandato in che rapporti è oggi con Riki e lei ha risposto in modo sereno: “Sì, ci sentiamo ancora. Siamo in buoni rapporti”. Tuttavia la storia col cantante è archiviatissima e oggi Giulia spera di incontrare il suo principe azzurro.