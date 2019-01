Striscia la notizia: Edoardo Stoppa aggredito dal killer dei gatti

Edoardo Stoppa di Striscia la notizia aggredito dal killer dei gatti

Edoardo Stoppa e la troupe di Striscia la notizia sono stati aggrediti a Battipaglia, in Campania. L’inviato e i suoi collaboratori stavano girando l’ennesimo servizio sul killer dei gatti quando sono stati aggrediti proprio da quest’ultimo. Stoppa ha infatti scoperto l’identità dell’uomo e lo ha raggiunto per un faccia a faccia. Il killer è sospettato di aver ucciso oltre 70 felini usando dei bocconi avvelenati. Il presunto assassino, che non è italiano bensì cubano, non ha voluto rispondere alle domande di Striscia e ha addirittura chiamato la polizia.

Il racconto di Edoardo Stoppa sull’aggressore

“Quando sono arrivati gli agenti della polizia l’uomo è sceso di casa per attaccarci con un coltello di 25 centimetri. Per fermarlo sono serviti 5 agenti e uno di loro è stato raggiunto da una coltellata”, ha raccontato Stoppa in una nota stampa diffusa dall’ufficio stampa di Striscia la notizia. L’aggressore è stato arrestato e al momento si trova in stato di fermo al commissariato di Battipaglia. L’agente ferito a una mano è stato invece accompagnato in ospedale per le opportune cure mediche.

Edoardo Stoppa sta bene dopo l’aggressione

Un collaboratore di Striscia la notizia, presente sul luogo al momento dell’aggressione, ha assicurato su Facebook che lui e Edoardo Stoppa stanno bene.