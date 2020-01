Striscia la Notizia contro il Grande Fratello Vip: le parole di Ficarra

Striscia la Notizia contro il Grande Fratello Vip: l’ironica battuta a chiusura puntata

Una battuta ironica quella fatta da Ficarra a Striscia la Notizia, riguardante proprio la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Questa sera, Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Wanda Nara, ha dato inizio alla quarta edizione della versione Vip del reality. E non poteva di certo mancare una frecciatina da parte del noto programma satirico. Durante la chiusura puntata, Ficarra e Picone hanno ironizzato sull’inizio del reality e non è la prima volta che accade. Infatti, Striscia la Notizia si è più volte lasciato andare, con i suoi conduttori, a importanti battute sulla trasmissione in questione. Il duo siciliano non poteva, dunque, non lanciare la propria frecciatina poco prima dell’inizio della nuova edizione. Sicuramente non mancheranno altre battutine da parte di Ficarra e Picone, nel corso dei prossimi giorni. Da sempre il programma satirico fa ironia sulla Casa più spiata d’Italia e sui suoi ospiti. Ma qual è la battuta che stasera Ficarra ha riservato al programma con al timone Signorini?

Striscia la Notizia prima del GF Vip lancia una frecciatina: “Più ci allunghiamo e meno la gente soffre”

Ficarra, proprio a fine puntata, ha rivelato di voler allungare il brodo, mandando di nuovo in onda ‘Fatti e rifatti’. Quando Picone gli ha fatto notare che dovevano appunto salutare il pubblico di Canale 5 per dare spazio al GF Vip, il conduttore ha continuato a cercare altre notizie da dare per non far iniziare il reality. Tutto questo, naturalmente, in modo abbastanza ironico. Per giustificare il suo comportamento, Ficarra ha affermato: “C’è il Grande Fratello Vip, più ci allunghiamo e meno la gente soffre”. Non solo, il conduttore ha poi salutato con un’espressione rammaricata, ma sempre molto ironica. Si tratta dell’ennesima frecciatina che Striscia la Notizia lancia contro il noto reality.

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 inizia tardi

La prima puntata di questa nuova edizione del reality è iniziata più tardi del prevista. Precisamente, Alfonso Signorini è entrato nelle case degli italiani intorno alle ore 21.45. Sebbene comunque questo ritardo non sia stato causato appositamente dal programma satirico, il pubblico si è lamentato si social.