Striscia la Notizia chiusa, Melissa Satta onesta: “Il mondo è andato avanti, la decisione Mediaset ci sta”

Striscia la Notizia è un pezzo di storia della tv italiana. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci è andato in onda per quasi 38 anni. La prima puntata è datata 7 novembre 1988, l’ultima 19 febbraio 2026. Mediaset, a causa del calo di ascolti tv e del successo de La Ruota della Fortuna, ha deciso di chiudere definitivamente il programma. Su questa scelta ha detto la sua Melissa Satta, che è stata una delle storiche veline della trasmissione. In maniera piuttosto sorprendente, la showgirl sarda ha dichiarato di comprendere i motivi del ‘pensionamento’ di Striscia, affermando che “il mondo è andato avanti”.

Melissa Satta sulla chiusura di Striscia la Notizia: “La decisione di Mediaset ci sta”

Satta è stata ospite al podcast “Non lo faccio per moda”, lasciandosi intervistare da Giulia Salemi. L’influencer, a un certo punto, mentre si parlava dei trascorsi di Melissa a Striscia nel ruolo di velina, ha chiesto un commento sulla chiusura del tg satirico. La 40enne sarda ha premesso che le è dispiaciuto molto che il programma sia stato archiviato. “Ma c’è un però”, ha aggiunto, per poi dire di comprendere i motivi che hanno spinto Mediaset a dare un colpo di spugna alla messa in onda della trasmissione:

“Capisco che il mondo è andato avanti, le esigenze della gente e il modo di comunicare sono cambiati. Ci sta che un programma nato molti anni fa non porti più a casa il successo che aveva prima. Forse dovevano trovare un modo per modernizzarlo un po’. Ma non era facile: Striscia è Striscia. Se l’avessero cambiata non sarebbe stata più Striscia. Capisco che è stata una decisione dolorosa, ma forse andava presa”.

In altre parole, secondo Melissa – e a quanto pare anche secondo Pier Silvio Berlusconi e i dirigenti di Mediaset – il tg satirico ha esaurito la spinta verso la contemporaneità. Dunque la scelta di ‘pensionarla’ sarebbe comprensibile. Chissà che cosa ne pensa Antonio Ricci. Al di là dei gusti personali, Satta ha fatto un ragionamento logico e condivisibile. D’altra parte i meccanismi della tv commerciale sono noti a tutti: se si macinano ascolti, si rimane sulla cresta dell’onda per il semplice fatto che le pubblicità pagano; se invece il pubblico se la dà a gambe, calano gli introiti degli spot e chi si è visto si è visto. Dura lex, sed lex!

Melissa Satta: “Con Carlo Beretta nessun colpo di fulmine”

Conversando con Giulia Salemi, Satta ha anche rivelato come ha conosciuto il suo attuale compagno Carlo Beretta. “Colpo di fulmine? Non penso. Ci siamo conosciuti sui social. Siamo entrambi nati in America e mi ha fatto una battuta su questa cosa su Instagram. E da lì è nato tutto”, ha confidato l’ex velina.