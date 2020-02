Striscia la Notizia, Cecchi Paone furioso dalla Panicucci: il fuori onda

Alessandro Cecchi Paone furioso da Federica Panicucci: Striscia la Notizia manda in onda il fuori onda avvenuto a Mattino Cinque

Striscia la Notizia piomba su Alessandro Cecchi Paone. Nel mirino un suo furioso fuori onda avvenuto a Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci sulla rete ammiraglia Mediaset, in onda da lunedì a venerdì dagli studi di Milano. Nei giorni scorsi, nella trasmissione, come spesso accade in questo periodo, si è parlato di Grande Fratello Vip. Il giornalista, presente in collegamento da Roma ed ex concorrente del reality (partecipò alla terza edizione), ha letteralmente perso le staffe per dei disguidi tecnici. Il Tg satirico di Antonio Ricci ha proprio svelato ciò che non si è visto, ossia l’arrabbiatura del conduttore televisivo, apparso visibilmente alterato.

Striscia la Notizia becca la sfuriata di Paone non ripresa dalle telecamere

A Mattino Cinque si è parlato della Casa più spiata d’Italia. Paone, pronto a intervenire sul tema da Roma, prima di prendere parola, ha però avuto qualche problemino tecnico inerente al collegamento con lo studio milanese. Una situazione che lo ha fatto parecchio spazientire. “Ma come è possibile che non ci sia una ca…o di linea che tenga?”, lo sfogo del conduttore, rivolgendosi a un tecnico del programma. E ancora: “Por…a Pu…a, manco fossimo una televisione locale. Ogni volta c’è un problema, ogni santa volta! Adesso devo parlare su, con la direzione generale. Ogni santa volta che sto a Roma cade la linea!”. Ma non è finita qui.

“Non sono arrabbiato, sono efficiente, voi no!”

“Inutile che stai qui a guardare, cambiate mestiere, eh!”, ha detto in tono deciso il divulgatore, parlando sempre con un tecnico. “Se c’è qualcosa che non ti va bene dillo, chiudi la porta e lasciami in pace. Vuol dire che non sei capace… Non sono arrabbiato, sono efficiente, voi no!”, ha concluso Cecchi Paone.