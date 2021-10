Striscia la Notizia: Brumotti, feroce aggressione. Prognosi di molti giorni

Ennesima disavventura, se così la vogliamo chiamare, per l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. Nelle scorse ore l’uomo è stato vittima di una brutale aggressione che l’ha lasciato con il viso insaguinato, ancora una volta. Ma che cos’è accaduto esattamente?

Vittorio Brumotti stava facendo come sempre il suo lavoro da inviato di Striscia La Notizia, accompagnato dalla troupe di cameraman della trasmissione di Antonio Ricci. Il luogo scelto è stato San Bernardino di San Severo, in provincia di Foggia, dove l’inviato stava conducendo la sua classica inchiesta sullo spaccio di droga. La vendita di sostanze stupefacenti in quest’area ad alta densità criminale avviene alla luce del sole, senza limiti di sorta.

Appena arrivato sul posto, il ciclista è stato prima minacciato e successivamente inseguito e infine aggredito dagli spacciatori presenti. Vittorio Brumotti si è beccato un pugno in pieno volto, una bella botta che gli è costata una prognosi decisamente tosta. Stiamo infatti parlando di almeno una trentina di giorni.

L’attacco non è in ogni caso avvenuto soltanto ai danni del biker ma anche ad alcuni suoi collaboratori sul posto per lavoro e almeno un paio degli agenti intervenuti per sedare il tafferuglio. Le immagini successive al fattaccio sono state poi arrivate grazie a quelle che sembrano essere telecamere di sicurezza in loco.

Vittorio Brumotti, come sempre, non se n’è certo rimasto zitto. Via social il ciclista ha tenuto a commentare l’accaduto, ricordato che non sarà certo un trauma facciale ad impedirgli di proseguire con le sue indagini sul mondo della droga. Ecco qui sotto le sue parole:

La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può fa finta di nulla.

Il servizio integrale sul caso di Foggia sarà trasmesso su Striscia la Notizia nelle prossime settimane. Non abbiamo ad oggi la conferma riguardo ad una data di messa in onda ufficiale.

Vittorio Brumotti picchiato: i precedenti

Questa non è certo la prima occasione in cui Vittorio Brumotti rischia grosso. Ci sono state almeno altre quattro aggressioni ai danni dell’inviato di Striscia nel corso degli ultimi anni. Nel 2017 per esempio era stato minacciato con una pistola per il suo servizio sullo spaccio di droga in San Basilio, a Roma. Il 20 gennaio 2018 si era dovuto far scortare dalla polizia al di fuori del quartiere Traiano a Napoli. A febbraio del 2018, infine, aveva rischiato la pelle quando un gruppo di abitanti del quartiere Zen di Palermo gli avevano gettato pesanti blocchi di cemento dal balcone.