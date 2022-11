Striscia la Notizia, arriva Zlatan Ibrahimovic conduttore: quando

Zlatan Ibrahimovic sarà conduttore di Striscia la Notizia. A dare la notizia è stato lo stesso tg satirico sul suo sito ufficiale. Non succederà stasera, ma la prossima settimana. Al momento pare solo un esperimento e la settimana scelta potrebbe non essere casuale. Non a caso infatti lunedì sui canali Rai comincia la programmazione dei Mondiali 2022, che cambierà proprio per dare spazio al calcio in diretta dal Qatar. Nonostante le mille polemiche che ruotano intorno a questi mondiali e non solo di recente, ma da anni, i Mondiali avranno inizio domani.

Da lunedì Rai Uno si adatterà al torneo di calcio e cambierà la sua programmazione. Per esempio La Vita in Diretta finirà prima per dare spazio a L’Eredità, che è in programma dalle ore 18.10 lunedì. Anche il Tg1 cambierà orario quando ci sono le partite: lunedì per esempio andrà in onda alle 19.20, poi alle 19.45 spazio ai Mondiali. La sera la programmazione proseguirà con Il Circolo dei Mondiali e la BoboTV. Sulle reti Mediaset tutto resta invariato e ci sarà Striscia la Notizia con Zlatan.

Niente Soliti Ignoti quindi, che proprio ieri sera ha registrato ascolti di molto superiori rispetto al tg satirico di Canale 5. Sarà per l’inizio dei Mondiali, sarà per altri motivi fatto sta che lunedì Ibrahimovic condurrà Striscia la Notizia. Non per cercare di superare Amadeus negli ascolti, visto che lui non sarà in onda. Qualsiasi sia il motivo, fatto sta che Zlatan dopo l’esperienza alla conduzione del Festival di Sanremo adesso debutterà alla conduzione di Striscia.

Sarà un episodio isolato, un’occasione speciale, oppure un esperimento in vista di una settimana o più dietro al bancone? Solo il tempo risponderà a questa domanda. Per il momento il programma di Antonio Ricci ha reso noto solo che Zlatan Ibrahimovic condurrà Striscia la Notizia lunedì 21 novembre 2022. Sarà al centro dietro al bancone tra Sergio Friscia e Roberto Lipari, i due conduttori ufficiali. Come se la caverà? Il pubblico potrà scoprirlo solo fra un paio di giorni seguendo l’appuntamento con Striscia alle 20,40 circa su Canale 5. Al momento il calciatore non ha ancora commentato la notizia sui suoi profili social.