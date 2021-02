Striscia la notizia: aggredita a Roma l’inviata Rajae Bezzaz

Gli inviati di Striscia la notizia continuano ad essere presi di mira. Dopo Vittorio Brumotti picchiato selvaggiamente a Brescia, ora è stato il turno di Rajae Bezzaz. La 31enne, ex concorrente del Grande Fratello 11, è stata aggredita a Roma con la sua troupe mentre filmava un nuovo capitolo dell’inchiesta su blocco degli sfratti e morosità.

Rajae Bezzaz ha fatto sapere in una nota stampa divulgata dalla redazione di Striscia la notizia che in Italia è stato prolungato a causa del Covid il blocco degli sfratti che però non tutela i proprietari e permette invece ad alcuni affittuari di approfittarsene.

È il caso di un cittadino che, nonostante gestisca diverse pizzerie, non paga da più di un anno l’affitto. Esasperato da questa situazione, il proprietario dell’appartamento in zona San Basilio si è rivolto a Striscia, ma l’accoglienza riservata a Rajae dall’inquilino moroso è stata tutt’altro che conciliante.

L’inviata del tg satirico di Antonio Ricci ha spiegato che inizialmente l’uomo è scappato. Rajae e i suoi collaboratori hanno provato a seguirlo. Poco dopo sono sbucati fuori due suoi amici. Questi ultimi due hanno aggredito la Bezzaz e la sua troupe distruggendo telecamera e microfono e tirando un pugno in faccia all’operatore.

Striscia la notizia, che manderà il servizio integrale nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 22 febbraio, ha annunciato che sporgerà denuncia per i danni subiti.

Striscia la notizia: chi è l’inviata Rajae Bezzaz

Rajae Bezzaz, classe 1989, è un’attrice e conduttrice radiofonica. È nata in Libia da padre berbero e madre marocchina. È arrivata in Italia, a Bologna, nel 1998. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come attrice, ottenendo piccoli ruoli in alcuni film e serie tv.

La grande popolarità è arrivata nel 2011, quando Rajae Bezzaz ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, quella vinta da Andrea Cocco e alla quale hanno preso parte anche Guendalina Tavassi, Biagio D’Anelli, Margherita Zanatta.

Rajae Bezzaz è inviata di Striscia la notizia dal 2015. Parallelamente al programma di Canale 5 ha condotto alcuni programmi per Radio Zeta e RTL 102.5.