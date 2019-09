Streghe: Holly Marie Combs (Piper) si è sposata, per lei 2 attori della serie

Streghe, fiori d’arancio per Holly Marie Combs (Piper). L’attrice ha sposato il suo compagno

Tornare a parlare di ‘Streghe’ è sempre un piacere. La serie tv basata sulle peripezie delle magiche sorelle Halliwell è stata sicuramente una delle più amate e, nonostante siano passati un po’ di anni dal termine, continua ad esserlo. Per gli italiani, infatti, riguardarne le puntate è sempre una gioia. Prue, Piper, Phoebe e Paige sono indimenticabili e i fan della serie continuano a seguire le vite delle attrici che le hanno interpretate anche sui social. E proprio su una di loro è arrivata una bellissima notizia. Holly Marie Combs, che a Streghe vestiva i panni di Piper è convolata a nozze! Questo, per l’attrice è il terzo matrimonio. Come riporta la rivista People, Holly Marie Combs ha sposato il suo fidanzato, il ristoratore Mike Ryan con il quale era fidanzata da circa 3 anni.

Streghe: Holly Maria Combs a nozze, presenti anche 2 attori dell’amata serie tv

La cerimonia è stata molto intima, dunque riservata a pochi, e si è tenuta nella cittadina di Calif, situata in California. Holly e Mike si sono conosciuti nel 2016 quando l’attrice si recò proprio nel ristorante dell’uomo che si trova a Los Angeles. Il loro matrimonio pare si sia tenuto in un suggestivo boschetto di mangrovie e alla festa erano presenti anche due attori che hanno lavorato con la Combs nella serie Streghe: Brian Krause, che ha interpretato Leo Wyatt (il grande amore di Piper) è Drew Fuller, che nella serie ha vestito i panni di Christopher Halliwell (il secondogenito di Piper e Leo). Sembra invece che le altre 3 attrici che hanno interpretato le sorelle di Piper fossero assenti. Per la rivista People, per Holly Marie Combs il matrimonio con Mike Ryan è un vero e proprio lieto fine, dato che ha incontrato il ristoratore cinque anni dopo aver divorziato dal suo secondo marito con il quale ha 3 figli: Finley di 15 anni, Riley di 12 e Kelly di 10. Mike Ryani, invece, ha una figlia di 17 anni.

Streghe, Holly Marie Combs: “L’amore arriva quando meno te lo aspetti”

Per l’attrice, la storia con il ristoratore è stato un qualcosa di davvero inaspettato. “Si dice che le storie arrivino proprio quando non stai cercando nulla” – ha dichiarato la Combs – “E questo è quello che è successo a me. Questa storia mi ha colpito in faccia!”. Inoltre, la ‘nostra’ Piper ha dichiarato di aver incontrato Mike in un momento particolare: “Era un momento in cui le nostre attenzioni erano tutte rivolte ai nostri figli, e ciò ci ha fatto meglio intendere cosa significasse essere ‘genitori single'”. Dunque, auguri ai novelli sposi!