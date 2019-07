Stranger Things 3: numero puntate e altre curiosità

Stranger Things 3: curiosità e news sulla terza stagione della serie tv Netflix

La stagione numero tre di Stranger Things il 4 luglio debutta finalmente su Netflix. I fan della serie sono in fibrillazione e non vedono l’ora di vedere i nuovissimi episodi. Finalmente l’attesa è finita. Da poche ore, infatti, sono stati pubblicati in tutto il modo (italia compresa) i nuovi titoli di quello che è diventato uno dei serial americani più amati di sempre. Un omaggio ai classici di fantascienza degli anni ’80 creato dai ‘The Duffer Brothers’ che ha ottenuto ben 31 nomination agli Emmy, tra cui due come ‘Miglior Serie Drammatica’. Dopo il secondo ciclo di puntate, conclusosi con la chiusura della “porta” nella quale tutto era stato messo al sicuro, cosa succederà? Intanto nel brillante cast, che ha visto e vede fra gli altri Winona Ryder e David Harbour, arrivano delle new entry. Nuovi personaggi, dunque, animeranno le avventura di Stranger Things 3.

Quando e a che ora esce Stranger Things 3? Data e orario di uscita in streaming

Come anticipato, Netflix ha pubblicato online gli episodi di Stranger Things 3 nella giornata di giovedì 4 luglio 2019. L’annuncio venne fatto già il 31 dicembre del 2018 e, fortunatamente, non ci sono cambiamenti che riguardano la data di rilascio. Confermato, infatti, il lancio della nuova stagione nella giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la festa dell’Indipendenza. Ma a che ora sarà disponibile Stranger Things 3 online e in streaming? I nuovi episodi sono stati “caricati” sul portale di contenuti d’intrattenimento in mattinata, più precisamente alle 09.00.

Serie Stranger Things 3: titoli e numero puntate

Gli episodi sono complessivamente otto: il primo si intitola Suzie, Do You Copy?, il secondo The Mallrats, il terzoThe Case of the Missing Lifeguard, il quarto The Sauna Test, il quinto The Source, il sesto The Birthday, il settimo The Bite e l’ultimo The Battle of Starcourt.

Il Cast: nella serie arrivano nuovi personaggi

Nei nuovi episodi di questo avvincente serial fantascientifico arriveranno nuovi volti, nuovi attori e dunque nuovi protagonisti. Così vedremo fare capolino Robin (interpretata da Maya Hawke, figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke), una ragazza definita “alternativa” che lavora nella gelateria di Mall insieme a Steve (Joe Kerry); arriverà Kline (interpretato da Cary Elwes), il sindaco della cittadina fittizia Hawkins nell’Indiana; e Jake Busey, un giornalista del The Hawkins Post che indagherà sugli strani avvenimenti che avvengono in città. Nella terza stagione comparirà anche la sexy bagnina Heather (interpretata da Francesca Reale). Ovviamente, anche se visibilmente cambiati visto il tempo trascorso, ritroveremo anche Sadie Sink, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Max, Will, Mike, Dustin, Luke e Undici.

Stranger Things News: perché Italia 1 pubblicizza la terza stagione della serie?

In molti avranno notato che in questi giorni Italia 1 manda in onda uno spot dedicato a Stranger Things 3. Non è passato infatti inosservata la pubblicità con tanto di logo e musica ufficiali. Ma come mai la seconda rete Mediaset pubblicizza la serie targata Netflix? Se vi state chiedendo se i nuovi episodi saranno trasmessi gratuitamente su Italia 1, la risposta è negativa. Un nesso però c’è e si tratta più che altro di marketing pubblicitario. Netflix e Italia 1 hanno allacciato una partnership per promuovere la nuova stagione di Stranger Things, in uscita il 4 luglio 2019 sulla piattaforma web di film e serie TV. Per promuovere il lancio della terza stagione della serie americana, Italia 1 ha dato vita nella giornata del 3 luglio ad una maratona televisiva dedicata ad alcuni film degli anni ’80. Questo per far entrare i telespettatori, possibili clienti Netflix, e i già seguaci della serie nel mood di Stranger Things 3 e, perché no, far conoscere meglio al pubblico più giovane il periodo in cui è ambientato il serial.

Trailer Stranger Things 3

Dal 20 marzo sul canale youtube di Netflix è disponibile il trailer ufficiale della terza stagione della serie.