Stranger Things 3, data rilasciata: cast, trailer, teorie e spoiler

Stranger Things 3, anticipazioni terza stagione: trailer, data di inizio ed episodi

Le riprese della terza stagione di Stranger Things sono ormai iniziate da tempo ma, finalmente, anche la data del rilascio su Netflix è stata resa nota. Stando a quanto emerso proprio di recente, e salvo cambiamenti dell’ultimo momento, la Serie Tv dovrebbe essere messa online la prossima estate, e cioè nel 2019. Quelli che si erano convinta del fatto che anche la terza stagione della serie sarebbe stata rilasciata ad Halloween, dunque, dovranno ricredersi oggi. L’unico trailer rilasciato, fino ad ora, inoltre, rimane quello pubblicato sulle pagine social di Netflix 3 mesi fa (a luglio). Gli episodi confermati, invece, ad oggi sono otto in totale.

Stranger Things 3: le teorie più popolari sulla terza stagione della serie

Le teorie su come si potrebbe evolvere la vita dei protagonisti di Stranger Things, intanto, stanno prendendo sempre più forma sui social. Alcune voci, per esempio, continuano a sostenere che nella terza stagione si saprà di più sulla morte di Sara, la figlia dello sceriffo Hopper. Molti, nello specifico, sembrano già pronti a scommettere che la scomparsa della ragazza abbia a che fare con le sperimentazioni eseguite al laboratorio di Hawkins. Alcuni fan, inoltre, sono convinti che vedremo ritornare Eight (Numero 8). Presentata già brevemente ai fan nella seconda stagione potrebbe difatti tornare nella terza come antagonista di Eleven.

Stranger Things 3: cast completo e nuovi arrivi

Al cast di Stranger Things 2 si uniranno nuovi protagonisti nella terza stagione. Netflix, ufficialmente, ha già presentato ai fan Maya Thurman Hawke (che vestirà i panni di una ragazza molto alternativa e particolare). Cary Elwes, invece, interpreterà il sindaco Larry Kline, classico politico arrivista, mentre Jake Busey reciterà il ruolo di Bruse, un giornalista corrotto. L’ultima ad unirsi al cast, invece, è stata l’attrice Francesca Reale. Quest’ultima sarà Heather e il suo personaggio, anche se non è stato ancora detto molto, pare avrà un ruolo centrare nella serie.