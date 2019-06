Storie Italiane va in ferie: Eleonora Daniele torna a settembre

Storie Italiane va in ferie: la conduttrice Eleonora Daniele dà appuntamento a settembre

È tempo di vacanze, ed anche le trasmissioni tv vanno in ferie. Oggi, venerdì 14 giugno, anche Storie Italiane è andato in onda per l’ultima volta prima della bella stagione e la padrona di casa, Eleonora Daniele, ha ringraziato il pubblico, la sua squadra e dato appuntamento a settembre. Tante le esclusive e le storie, per l’appunto, raccontate in questa anno nel programma. Tra cronaca, gossip, interviste a personaggi dello spettacolo, la Daniele ha conquistato ancora di più gli italiani. Tante anche gli scoop dati nel corso delle puntante.

Storie italiane: Eleonora Daniele torna il prossimo anno?

Storie Italiane ha avuto davvero grande successo. Eleonora Daniele torna anche il prossimo anno? Sembra di sì dalle parole della conduttrice che a fine puntata ha detto: “Ci vediamo il prossimo anno“. Sembra, dunque, che la Daniele sia stata riconfermata al timone della trasmissione mattutina di Rai 1. La conduttrice ha anche ringraziato tutti coloro che hanno lavorato con lei sia davanti che dietro le telecamere: “Voglio ringraziare tutte le storie raccontate in questi mesi e tutta la squadra, ma soprattutto voglio ringraziare il nostro pubblico. Ci seguite e ci scrivete sempre, cerchiamo sempre di raccontare la vostra vita. Cerchiamo di non deludervi mai! All’anno prossimo“, chiude l’ultima puntata Eleonora Daniele.

Storie Italiane: tutte le esclusive di questo anno

Tante le esclusive realizzate dalla Daniele e dalla sua squadra per questo anno di Storie Italiane. La prima grande intervista realizzata dalla conduttrice, esclusiva inoltre solo sua, è stata quella a Morgan Freeman. Poi non dimentichiamo il ritorno di Simona Ventura e la sua apertura nel parlare della relazione con Giovanni Terzi, opinionista di Storie Italiane.