Storie Italiane, tutti contro Mogol: ‘Giorgia no’. La Daniele interviene

E’ in onda una nuova puntata di Storie Italiane con ospiti in studio che stanno parlando di un argomento relativo a Sanremo 2025. In particolare, Eleonora Daniele e gli opinionisti stanno affrontando la polemica riguardo a Giorgia e al commento fatto da Mogol sull’artista che è piaciuta al pubblico ma non è rientrata né sul podio né tra i primi cinque della classifica ufficiale della kermesse.

Le parole di Mogol

In un servizio mandato in onda a Storie Italiane, si vede Mogol che commenta il brano della cantante Giorgia e la sua voce, affermando che offrirebbe all’artista un corso gratuito per aggiornarsi perché, secondo il professionista, canta ancora come 30 anni fa. Il paroliere ha poi aggiunto che la cantante pecca di capacità nel comunicare autenticità.

Eppure, le sue parole stanno facendo discutere soprattutto nello studio di Rai 1 di Storie Italiane dove gli ospiti si sono emozionati di nuovo nell’ascoltare il brano La cura per me che ha conquistato il sesto posto al Festival di Sanremo.

La polemica su Mogol

Così nella puntata di oggi 20 febbraio 2025, gli opinionisti intervenuti nello studio di Eleonora Daniele si sono scagliati contro Mogol senza filtri, commentando le sue parole e prendendo le difese di Giorgia. Manuela Villa non ha perso occasione di affermare che il paroliere si sarebbe voluto fare pubblicità, invitando la cantante nella sua scuola. “Io sfido chiunque a conservare una voce meravigliosa – ha aggiunto – si è pure frenata perché potrebbe sbaragliare tutti”.

Ha poi continuato invitando Mogol ad andare a vedere i concerti live dell’artista. “Mette in discussione il suo talento”. Ha affermato l’ ospite che, però, è stata interrotta dalla padrona di casa che ha invitato Mogol in studio nelle prossime puntate per controbattere.

Anche Samantha De Grenet ha tenuto a dire la sua al riguardo, affermando che Giorgia non si discute ma si ama e che Mogol avrebbe fatto riferimento ad un’artista del genere solo per far parlare di lui che tra l’altro non avrebbe neanche seguito il Festival.

Eleonora Daniele, oltre ad invitare il professionista nella sua trasmissione, ha poi riferito che non bisogna fare riferimento solo ed esclusivamente alla classifica di Sanremo ma a quella dei giorni successivi che risulta essere ben diversa.

La classifica dei più ascoltati

Secondo quanto riportato a Storie Italiane, la classifica attuale dei brani più ascoltati è la seguente: Balorda Nostalgia di Olly, Volevo essere un duro di Lucio Corsi, Battito di Fedez, Incoscienti giovani di Achille Lauro, La cura per me di Giorgia. Si tratta di un elenco che cambia in continuazione ma che conferma il fatto che la musica italiana sia un’arte che continua ad essere unica nel suo genere.