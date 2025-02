Storie Italiane, gaffe in diretta. Eleonora Daniele corre ai ripari

Si è appena conclusa la puntata di Storie Italiane, in diretta dal lunedì al venerdì su Rai 1. Alla conduzione Eleonora Daniele che è sempre attenta ai dettagli e in ogni appuntamento invita in studio personaggi di un certo spessore, dai giornalisti a professionisti di settori, fino a gente comune che racconta la propria storia.

Oggi la presentatrice ha voluto parlare degli Oscar e del ricorso alla chirurgia estetica. In particolare, ha parlato di Isabella Rossellini. Ed è proprio sull’attrice che gli autori sono caduti in una gaffe che non è passata inosservata e che ha imbarazzato la conduttrice che, però, è corsa subito ai ripari.

Gaffe in diretta

Nell’ultima parte di Storie Italiane, Eleonora Daniele stava parlando degli Oscar, rivolgendo l’attenzione all’attrice e modella statunitense Isabella Rossellini. Ad un certo punto, però, gli autori hanno mandato sullo schermo in studio la foto di Ariana Grande. A quel punto, la conduttrice non ha potuto fare a meno di esclamare: “Ma questa non è Isabella Rossellini, mi dovete mettere la sua foto – ha affermato – allora vi dico Ariana Grande così mi mettete la foto di Rossellini”.

Imbarazzo in studio

Dopo la gaffe, Eleonora Daniele è scoppiata a ridere per poi riprendere il filo del discorso così da sbarazzarsi dell’imbarazzo percepito nello studio di Storie Italiane. La conduttrice ha continuato la trasmissione affermando di fare il tifo per Rossellini che trova un’attrice bellissima e una vera professionista.

Il commento di Eleonora Daniele

La puntata è proseguita analizzando la figura di Isabella Rossellini che secondo quanto riferito da esperti non avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica. In più occasioni, infatti, l’attrice avrebbe affermato di aver cambiato stile di vita: gestisce una fattoria e non ha intenzione né voglia di rifarsi. “Facciamo il tifo per lei, io la trovo una donna bellissima. Lei è più bella col tempo che passa”, ha commentato la Daniele. Per poi aggiungere: “Con lei non c’è un prima e dopo, c’è solo un presente che è più bello del passato”.

Su Ariana Grande, invece, la conduttrice ha riferito che l’artista ha deciso di non utilizzare più botox. “Che poi non capisco perché è già ricorsa alla chirurgia, è così giovane”. Ha tenuto a precisare la Daniele.

I saluti finali

In vista del weekend, la padrona di casa ha salutato gli ospiti in studio e il pubblico che la segue ogni mattina da casa con affetto e partecipazione, dando appuntamento a lunedì 3 marzo 2025 con tante novità e news da raccontare.