Storie Italiane, Eleonora Daniele tuona: il messaggio sulle denunce

A Storie Italiane si parla del figlio di Renato Zero ed Eleonora Daniele coglie l’occasione per lanciare un messaggio sulla questione ‘denunce’

Oggi puntata ridotta di Storie Italiane. Il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele è infatti finito un’ora prima per fare spazio alla Cerimonia di consegna delle onorificenze “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro. Dunque, tanta importante cronaca e nessuna particolare intervista ai vip. Durante l’appuntamento la conduttrice si è occupata prima del caso della scomparsa di una donna siciliana, e poi della morte di una bambina avvenuta dopo un’operazione all’ospedale di Bari. Infine si è passato ad un argomento più ‘leggero’ (se così possiamo dire): la situazione attuale del figlio di Renato Zero. Anni fa, l’uomo era in crisi con sua moglie. I due si stavano addirittura per separare e pare che sua moglie fece partire una denuncia nei suoi confronti. Una querela che, oggi, appare un po’ ambigua agli occhi di molti.

Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Pensateci bene prima di sporgere denuncia”

Dopo le tante notizie trapelate in questi giorni sui vari giornali, la coppia ha deciso di fare alcuni chiarimenti ad ha scritto proprio a Storie Italiane. Oggi il figlio di Renato Zero e sua moglie stanno felicemente insieme. I due hanno ricucito il loro rapporto da ormai ben 4 anni e la denuncia nei confronti dell’uomo è stata pure ritirata. Durante il programma la conduttrice e i suoi ospiti si sono soffermati a parlare proprio della questione querele. E a riguardo Eleonora Daniele ha voluto lanciare un messaggio sicuramente da non sottovalutare: “Prima di fare una denuncia penale bisogna pensarci molto bene”. Eh si perché queste non sono sicuramente cose da prendere alla leggera dato che tante donne al giorno d’oggi hanno perfino paura di segnalare alla giustizia magari degli episodi di violenza da parte dei propri compagni. Un argomento importante di cui oggi si è discusso a Storie Italiane nel migliore dei modi.

A Storie Italiane la verità sul figlio di Renato Zero e i presunti maltrattamenti domestici

Ma qual è la verità sul figlio di Renato Zero e la storia dei maltrattamenti domestici? Pare che sull’uomo siano state divulgate informazioni un po’ confusionali. A Storie Italiane oggi si è fatta finalmente chiarezza: “Non c’è stato nessun episodio di violenza fisica”. Insomma, la nuora dell’amato cantante italiano non avrebbe mai ricevuto, fortunatamente, nessun tipo di percossa da parte del marito.