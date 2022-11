Capita che anche una conduttrice molto posata come Eleonora Daniele possa farsi venire i cinque minuti in diretta: ecco cos’è accaduto questa mattina alla presentatrice, impegnata a Storie Italiane a moderare un dibattito sul tema della fine dei rapporti sentimentali nel mondo dello spettacolo.

Si tratta di un argomento particolarmente attuale e caldo, anche in considerazione del fatto che il 2022 è stato per molte coppie note un vero e proprio annus horribilis. Dopo aver parlato per l’ennesima volta della rottura fra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma anche di Francesca Neri e Claudio Amendola, di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, si è toccato il tema del divorzio e delle sue conseguenze.

A questo punto, ad aggiungersi alla discussione è arrivata Elfrida Ismolli, una delle ospiti che più spesso sono presenti nella trasmissione di Rai Uno. L’attuale moglie di Edoardo Vianello si è quindi permessa di pronunciare una frase molto controversa che ha fatto letteralmente scattare la Daniele, che per qualche secondo ha perso il suo noto aplomb.

“II divorzio non dovrebbe neanche esistere” ha dichiarato la Ismolli, scatenando per l’appunto un’immediata reazione da parte della padrona di casa. Elenora Daniele l’ha subito zittitita, asfaltandola con la classe che la contraddistingue. Ecco la sua dura replica:

“Invece meno male abbiamo avuto una legge in Italia dove il divorzio esiste ed è possibile separarsi. In questa trasmissione non puoi fare…Frida fammi parlare! Siamo su Rai Uno e ci stanno ascoltando tantissime persone, ci sono donne che vengono uccise tutti i giorni perché i loro uomini non accettano la separazione, dire una frase del genere secondo me è un grave errore da parte tua. Io mi dissocio totalmente dalla frase che hai detto.”

Elenora Daniele, una volta messi i doverosi puntini sulle i, ha chiesto alla sua ospite di spiegare esattamente cosa intendesse con quella frase molto infelice. Elfrida Ismolli ha così potuto specificare che “Ogni coppia ci deve provare, prima di arrivare al divorzio….”, spiegando subito dopo che si era effettivamente espressa male.

Un sospiro di sollievo per la Daniele, dunque, che avrebbe in caso contrario rischiato di ritrovarsi un polverone in studio. “Te ghe dito una cavolata” si è permessa di specificare la presentatrice in dialetto veneto alla Ismolli, rimessa al suo posto in un nanosecondo. Fortunatamente, il clima in trasmissione è tornato sereno molto rapidamente: il dibattito è infatti proseguito con Manila Zazzaro che ha raccontato, con toni ben più pacati, che grazie al programma di Marta Flavi (Agenzia matrimoniale) il compianto nonno era riuscito a risposarsi dopo essere rimasto vedovo.