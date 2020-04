La storia vera di Quasi amici: Philippe e Abdel Sellou, i rapporti oggi

La storia vera di Quasi amici: Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Sellou, due mondi che si incontrano

Una storia che ha stregato milioni di persone quella cinematografica di Quasi amici, film francese che ha fatto incetta al botteghino nel 2011 e che continua ad essere ammaliante e attuale. A renderla ancor più interessante, il fatto che la trama prende avvio da vicende realmente accadute. Nella fattispecie quelle riguardanti il miliardario tetraplegico Philippe Pozzo di Borgo (nella pellicola interpretato dall’attore François Cluzet) e il suo badante algerino Abdel Sellou (nel film Bakari “Driss” Bassari, interpretato da Omar Sy): un uomo d’affari con titoli nobiliari e un ex criminale. Due mondi apparentemente molto distanti, ma umanamente tanto vicini.

Quasi amici: la carriera di Philippe Pozzo di Borgo

La regia di Quasi Amici è stata affidata a Olivier Nakache e Éric Toledano, che hanno plasmato sul grande schermo la storia vera di Philippe Pozzo di Borgo (oggi 70enne) e Sellou (48 anni). Il primo, nella realtà così come nel film, è un uomo d’affari transalpino che ha ricoperto il ruolo di direttore del marchio di champagne “Pommery”. Non solo: ha avuto anche tra le sue proprietà da gestire una residenza nobiliare a Parigi: l’Hotel Pozzo di Borgo. Inoltre ha avuto una posizione di prestigio per il brand Moët and Chandon. Diventa tetraplegico nel 1993 in seguito a un grave incidente. Una situazione che gli fa perdere il gusto per la vita, tanto che proverà a togliersela tentando di strozzarsi con il tubo dell’ossigeno. Poi l’incontro con Sellou…

La vita di Abdel Sellou prima di incontrare il miliardario

Abdel Sellou, prima di incontrare Philippe, è passato dal carcere. Di base viveva nelle banlieu parigine e fu assunto come badante da Pozzo. Inizialmente il suo obiettivo era quello di fregarsi alcuni oggetti preziosi dall’abitazione del miliardario. E invece pian piano è nata tra i due una profonda amicizia che ha colmato le distanze sociali. Uno scambio umano che ha portato benefici a entrambi che hanno trovato un’ancora di salvezza gettandosela l’un l’altro. Philippe ha riscoperto la voglia di vivere, Sellou è diventato un uomo migliore. “Tutti e due abbiamo capovolto il destino che sembrava già scritto per noi. Lui è ben più che un amico per me, perché è anche un padre, un maestro, il mio angelo”, ha dichiarato Abdel a proposito dell’amico.

Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Sellou di Quasi amici: i rapporti oggi

Philippe Pozzo di Borgo ha sposato Béatrice Roche che è deceduta nel 1996. Con la moglie ha avuto due figli: Laetitia e Robert-Jean. A poi intrapreso una relazione sentimentale, in Marocco, sposando Khadija. Dall’unione sono giunti altri due frutti d’amore, Sabah e Wijdane, entrambi adottati. Oggi Borgo vive in Marocco da pensionato e in tranquillità. E Abdel? Ha imparato a fare affari dall’amico, allevando polli in Algeria dove abita con la moglie Amal e i suoi tre figli. Dal 2005 non è più alle dipendenze di Pozzo di Borgo ma è comunque rimasto in ottimi rapporti con lui. I due tutt’ora si sentono.