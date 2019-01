Stefano Sala colpito dal gesto “folle” di una fan: la foto del tattoo in suo onore

Stefano Sala colpito dal gesto “folle” di una fan: un tatuaggio in suo onore lo lascia senza parole

Avete letto bene: una fan si è tatuata l’autografo di Stefano Sala sul braccio. A mostrare la foto del tattoo raffigurante la sua firma e la sua dedica è stato il modello su Instagram stories. La cosa, inutile dirlo, ha decisamente lasciato a bocca aperta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che, dopo aver ringraziato a suo modo la ragazza autrice dell’incredibile gesto, ha voluto spendere due parole sulla cosa. Una frase breve ma concisa che, di fatto, ha confermato lo stupore di Stefano e il suo sentirsi fortemente lusingato dalla cosa. “E poi ci sono le matte… ma quelle vere” ha scritto Sala sul suo profilo.

Stefano Sala condivide sui social la foto di una fan: il tatuaggio con il suo autografo e la sua dedica

Nella foto arrivata a Stefano Sala (dove è possibile vedere il tattoo riportante il suo autografo e la sua dedica) non è possibile vedere il viso della fan che ha si è tatuata addosso il suo nome. Che sia una donna, tuttavia, possiamo dedurlo delle mani, visibili, e dal fatto che la stessa indossi lo smalto. Il tatuaggio è stato fatto dalla ragazza sull’avambraccio. Non è la prima volta che una cosa del genere accade in realtà. Era successo, per esempio, anche dopo la scelta di Nilufar e Giordano (ma in quel caso le persone a tatuarsi i loro nomi erano state in due). Tutte le volte, però, è difficile non reagire con sorpresa alla cosa.

Stefano Sala spiazza tutti e afferma: “Sono mezzo fidanzato”

Il gossip relativo al presunto triangolo amoroso tra Stefano Sala, Benedetta Mazza e l’ex fidanzata di lui Dasha sembra essere destinato a non avere fine. Il modello, dopo essersi dichiarato single da Barbara d’Urso e aver ribadito di voler rimanere – per ora – solo amico di Benedetta Mazza, recentemente sui social ha dichiarato: “Sono mezzo fidanzato”. Adesso, dunque, viene da chiedersi: ma con chi?