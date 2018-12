Stefano Sala, Dasha lo sta aspettando? Un gesto parla chiaro

Stefano Sala vicino a Benedetta Mazza, Dasha ha deciso di non aspettarlo? Il gesto della modella sui social

Dasha sta aspettando Stefano Sala fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip? Questa è sicuramente una domanda che si stanno ponendo in molti, soprattutto coloro che sono convinti che tra il gieffino e Benedetta Mazza ci sia qualcosa che vada oltre l’amicizia. I due si sono ritrovati a vivere una situazione abbastanza inaspettata durante questa esperienza. Già si conoscevano, eppure all’interno della Casa diversi dettagli li hanno portati a vivere vari momenti insieme. Il legame che è nato tra loro è davvero forte. Più volte si sono salvati tra nomination e televoto. A detta di molti, a rimetterci in questa storia sarebbe proprio Benedetta. Sappiamo bene che Stefano è entrano della Casa fidanzato e, pertanto, non è mai riuscito a sbilanciarsi con la Mazza. Sala sembra essersi perso in Benedetta, ma ha sempre dichiarato che tra loro non c’è nulla più di una forte amicizia. In confessionale, il gieffino ha fatto sempre presente che questa esperienza vissuta nel reality ha creato tra lui e la ragazza un sentimento molto bello. Ma Dasha che ne pensa?

Stefano Sala, Dasha conferma il suo amore: il messaggio di sostegno per il gieffino

Solo amicizia tra Stefano e Benedetta? Intanto fuori dalla Casa Dasha continua ad aspettare il gieffino. Tra qualche giorno, quest’ultimo potrà finalmente riabbracciare la modella, con cui avrà anche la possibilità di chiarire alcuni particolari. Sicuramente da parte di Dasha c’è ancora un sentimento molto forte, tanto che continua a sostenerlo. Questa mattina ha condiviso una Storia su Instagram per appoggiare il suo amato: “Aiutiamo Ste a raggiungere la finale!” La modella chiede aiuto al pubblico per portare Stefano in finale e, dunque, consiglia tutti a votare per lui sul sito ufficiale del reality. Intanto, Benedetta rivela ai suoi compagni d’avventura che lei è una persona che solitamente non combatte per nessuno: “Chi vuole esserci c’è”. Dunque, la gieffina non ha intenzione di lottare per avere l’amore di Stefano.

Stefano Sala e Benedetta Mazza, uno contro l’altra al televoto

Attualmente Stefano si trova al televoto proprio con Benedetta. Per la prima volta dopo l’inizio del programma si separeranno. Uno dei due diventerà il quinto finalista e ovviamente Dasha tifa per Sala. Sicuramente la gieffina ha dimostrato di essere molto amata dal pubblico. Ha, infatti, vinto il televoto con un personaggio forte come Lory Del Santo.