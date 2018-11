Stefano Sala e Benedetta, la zia urla fuori dal GF Vip? La reazione

Grande Fratello Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza: la zia di lui fuori dalla Casa incoraggia la storia d’amore? La reazione

Nella notte grande sorpresa per Stefano e Benedetta. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, in particolar modo Sala, hanno ricevuto un piccolo incoraggiamento da parte di una fan molto speciale. Secondo quanto viene riportato dal blog Il Vicolo delle News, una donna (che pare potrebbe essere la zia del bellissimo modello) si è recata fuori le mura della Casa più spiata d’Italia. La persona in questione sembra aver dichiarato di essere una certa ‘zia Fulvia’. O almeno così hanno capito i gieffini e i telespettatori che hanno seguito il tutto in diretta.

Stefano Sala si riavvicina a Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip? L’incoraggiamento di una presunta zia

La presunta zia di Stefano ha consigliato al suo amato di lasciarsi andare in tutto, anche con Benedetta. Ricordiamo che i due sono ormai al centro dell’attenzione a causa della speciale amicizia che li ha avvicinati sempre di più. Nonostante i diretti interessati parlino di sentimenti che non vanno oltre un grandissimo e affettuosissimo bene, i fan del GF Vip continuano a sognare il lieto fine. Sala è però fidanzatissimo con Dasha, una bellissima modella che ha dichiarato di essere fermamente convinta dell’amore che il suo uomo prova per lei. La presunta zia del giovane ‘mammo’ pare abbia invitato suo nipote a non trattenersi in nulla, arrivando poi a parlargli ovviamente anche della piccola Bubi, nonché sua figlia.

Benedetta Mazza e Stefano Sala, riavvicinamento in vista? La reazione del modello alle parole della zia

Dopo aver avuto modo di ascoltare le urla provenienti dalla strada, Stefano si è recato in confessionale. Senza dubbio, il giovane ha esposto le sue emozioni e pensieri. Intanto, nella Casa, Francesco Monte si è ritrovato a commentare il tutto. Il ragazzo di Taranto si rivede molto in Dasha e non comprende come il pubblico posso tifare per una storia d’amore tra Sala e Benedetta sapendo che c’è una donna fuori.