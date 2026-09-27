Stefano Magnanensi fuori da Domenica In, parla Mara Venier in lacrime: svelati i motivi dell’addio

Domenica In ha aperto i battenti il 27 settembre. Il pubblico affezionato al programma non ha potuto non notare l’assenza del maestro Stefano Magnanesi, che ha affiancato con la sua band Mara Venier per ben otto anni. Si parta col dire che il musicista non è stato fatto fuori dalla produzione dello storico varietà di Rai 1; è stato lui stesso a decidere di lasciare. Attraverso un post social ha reso noti i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione. Nel corso della diretta della prima puntata della stagione anche ‘Zia Mara’ ha parlato della scelta professionale dell’amico, commuovendosi e arrivando quasi a scoppiare in lacrime.

Domenica In, i motivi dell’addio allo show di Stefano Magnanensi: Mara Venier si commuove

“Voglio mandare un saluto al mio Uto, mi manchi, ti voglio bene. Ciao Stefano Magnanensi”, ha spiegato Venier mentre stava intervistando Laura Pausini. “Ha scelto lui di non esserci e ha fatto bene”, ha aggiunto per poi rivolgersi direttamente al musicista: “Io sono quella che ti ha spinto a pensare alla tua vita e spero che tutto vada bene”. Venier ha quindi mandato un bacio, trattenendo a stento le lacrime per la commozione.

In merito alla scelta di interrompere la collaborazione con Domenica In, Magnanensi ha pubblicato un post sui suoi profili social, rivelando perché non fa più parte del cast fisso del programma. Nessun problema con i colleghi, con Venier o con le maestranze dello show, ma la voglia a 64 anni di dedicare maggior tempo a se stesso e alla propria famiglia dopo aver attraversato un momento delicato a livello personale. Queste le parole scritte da Stefano su Instagram poche ore prima che iniziasse la nuova stagione di Domenica In:

“Bagiggia cara, questi ultimi otto anni sono stati davvero speciali per me. Ho condiviso con te in tutto 10 edizioni di Domenica in, quindi mi piangeva il cuore quando questa estate ti ho espresso la mia volontà di non continuare in questa edizione perché voglio dedicare più tempo a me ed ai miei figli dopo un anno, come tu sai, personalmente un po’ complicato. Tu mi hai ascoltato e mi hai abbracciato dicendomi “non preoccuparti, l’importante è che tu stia bene, il resto non conta”. Solo tu sai quanto quelle parole e quel gesto abbiano voluto dire per me. Ti voglio ringraziare ancora una volta per l’affetto e la stima che mi dimostri da ormai più di vent’anni. Grazie di tutto come sempre. Ti voglio bene. P.S. E poi oh, c’hai guadagnato, ‘sto Timothy è proprio figo”.

Timothy Cavicchini sostituisce Stefano Magnanensi

Al posto di Magnanensi è arrivato a Domenica In Timothy Cavicchini. Decisamente una figura diversa dal predecessore. Timothy è tatuato, si veste come una rockstar e ha vent’anni meno di Magnanensi. Evidentemente Venier e gli autori hanno voluto puntare su un simile musicista per provare a svecchiare un po’ lo show.