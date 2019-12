Stefano Macchi: cos’è successo con Anna e Cecilia dopo Temptation Island Vip

Anna Pettinelli e Stefano Macchi più forti di prima dopo Temptation Island Vip: lui si racconta a Non succederà più

Stefano Macchi è stato intervistato da Giada Di Miceli per Non succederà più, nota trasmissione di Radio Radio, e ha avuto modo di parlare di ciò che è successo non solo durante Temptation Island Vip ma anche dopo l’esperienza nel villaggio di Canale 5. Stefano ha subito iniziato con una precisazione sul rapporto nato con Cecilia Zagarrigo e sul fatto che è stato frainteso: “Questo – il riferimento è all’eccessiva vicinanza tra lui e la tentatrice che ha fatto pensare a tutti qualcosa di più – è quello che dite voi, quello che sostiene Anna… Noi eravamo sempre in costume, tutti struccati… Ho conosciuto una ragazza diretta, semplice, molto simpatica con la quale ho legato in amicizia”.

Stefano Macchi: il dispiacere per Anna Pettinelli e il rapporto dopo Temptation Island Vip

A dargli manforte la conduttrice: “Io personalmente lui lo vedo molto naturale… In lui non ho visto molta malizia… A me non sembri un marpione. Sicuramente hai sbagliato facendo ingenuamente delle mosse, ma secondo me non le hai fatte con malizia”. Tutto comunque è andato per il verso giusto perché ora Stefano e Anna continuano a vivere felici la loro storia d’amore e lui non si sognerebbe mai di lasciarla, e ha capito tra l’altro che quest’esperienza ha fatto davvero male alla Pettinelli: “Ho visto le immagini – ha raccontato Stefano –, e dicevo che forse ho peccato d’ingenuità. Tante colleghe che mi hanno visto al falò mi hanno detto ‘Ma perché Anna si è arrabbiata?’. Lei si è persa in queste immagini… nel montaggio… è stata veramente male”. Poi il chiarimento su ciò che è successo dopo il falò: i due non hanno smesso di litigare ma lui sapeva che non si sarebbero lasciati: “Io – queste le sue parole – l’ho recuperata lì al falò. Dopo ci sono state tante altre crisi perché stava male, e mi dispiaceva per questa cosa… C’è stato casino, poi quando ha visto che Cecilia piangeva mentre io me ne andavo…”.

Cecilia Zagarrigo: le parole di Stefano sull’ex tentatrice

Stefano ha poi parlato anche del suo rapporto con Cecilia Zagarrigo; i due non si vedono più anche se lui avrebbe continuato a frequentarla con o senza la Pettinelli: “Come interazione – ha spiegato Stefano – io e Cecilia avevamo molta complicità ecc. Lì dentro è come un villaggio, la realtà è un’altra cosa: è tutto amplificato… È una ragazza che volentieri avrei frequentato fuori perché mi trovavo bene. L’avrei frequentata fuori con e senza Anna”. Poi alcune importanti parole sul matrimonio con Anna: “Forse un giorno, vediamo. Noi siamo sposati alle Maldive, in Italia non è ufficializzato. Non si può mai dire, non è improbabile questa cosa. Non è una cosa imminente”. Anna può stare tranquilla insomma: è palese che il cuore del suo Stefano batta solo per lei.