Stefano e Belen, le rivelazioni di Lele Mora: retroscena e gossip

Lele Mora a ruota libera. L’ex agente dei vip ha parlato di diversi personaggi famosi, rispondendo a una serie di domande su Instagram. Diversi i nomi menzionati, tra cui Stefano De Martino e Belen Rodriguez, chiacchieratissimi la scorsa estate per via del secondo e inaspettato naufragio sentimentale che li ha coinvolti. Spazio anche a delle considerazioni su Gabriel Garko, Ambra Angiolini e Walter Nudo. Su quest’ultimo – Walter è stato il vincitore di un’edizione de L’Isola dei Famosi – Mora ha confermato ancora una volta di aver preso un call center per aiutarlo nel trionfo del reality dei naufraghi. “Non significa pagare, ma sostenere un’artista”, ha dichiarato Lele.

Si è quindi passati al capitolo riguardante Belen e Stefano. Mora, con la sua consueta e pacata loquacità ricca di ironia, circa la vita privata attuale da single di De Martino ha chiosato: “Fa la sua vita ed è giusto così. Si è diviso da Belen e adesso può tr….re con chi vuole”. E l’argentina? Dopo la rottura sembrerebbe aver avuto un paio di flirt, veri o presunti (confermato quello con Gianmaria Antinolfi). Ora invece è al fianco di Antonino Spinalbese, giovane hair stylist conosciuto in quei di Milano.

“Si vede che ha bisogno di quella cosa che si allunga e si accorcia che sia di De Martino o di qualcun altro, va bene così. L’importante è avere il risultato”, la risposta di Mora a domanda diretta ‘Come fa Belen dopo una settimana a stare già con un altro?’. E dei tradimenti di cui si è tanto vociferato? Più voci hanno sussurrato che sarebbe stato il danzatore campano a tradire (il diretto interessato ha sempre smentito tali voci). Non è però nemmeno mancato chi ha insinuato che anche la Rodriguez abbia tradito (anche in questo caso sono giunte smentite da parte della diretta interessata. Inoltre non è mai emersa alcuna prova che facesse credere che la sudamericana avesse avuto amori clandestini). Mora così commenta il tema:

“Chi ha tradito di più? Sul paradiso terrestre c’erano Adamo ed Eva, Eva ha mangiato la mela. E così sarà stata Belen.” https://www.instagram.com/p/CGrlW5sAxVG/

L’ex agente dei vip ha poi parlato di Ambra Angiolini, sottolineando come sia parecchio cresciuta artisticamente durante la sua carriera: “Chapeau“. Quindi su Gabriel Garko, che di recente ha fatto coming out, ha dichiarato di averlo fatto trionfare al concorso ‘Il più bello d’Italia’ nel 1986 e che in seguito ha assecondato il suo desiderio di fare l’attore presentandolo a Tarallo. Il resto è storia nota.